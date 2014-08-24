تجدید میثاق مسئولان شاهرود با شهدا در آغاز هفته دولت/ کارگزاران موظف به پاسخ گویی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود صبح یکشنبه در آئین گل افشانی و غبار روبی قبور مطهر شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی گفت: باید به خودمان ببالیم چون در نظامی زندگی می کنیم که مدیون خون شهداست و از این بابت باید خدا را شکرگذار بود.

سید محمد رضا هاشمی با اشاره به این مطلب که باید قدر این ایام مهم و مبارک را دانست ادامه داد: شان و منزلت همه ما باید خدمتگزاری به مردم و به خصوص خانواده معزز شهدا باشد.

مسئولان وصیت نامه شهید رجایی را مطالعه کنند

معاون استاندار سمنان نام نیک را بهترین توشه برای یک مسئول دانست و تصریح کرد: چگونه است که شهید رجایی مدت 28روز در مسند ریاست جمهوری کشورمان بودند اما امروزه نام نیکشان در اقصی نقاط کشور بر سر زبان هاست.

هاشمی مسئولان را به مطالعه وصیت نامه شهید رجایی توصیه کرد و گفت: همه مقام و مسئولیتی را که ما امروز داریم از خون شهداست پس در مجموعه خود به خانواده شهدا سرکشی کنید و دیدار این عزیزان را در دستور کار خود قرار دهید.

وی شهدا را چراغ راه زندگی آحاد ملت دانست و اظهار داشت: ما مسئولان امروز اگر نمی خواهیم گمراه شویم باید به شهدا اتکا کنیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم و باید ببینیم شهدا در کدام راه گام برداشته اند ما نیز همان راه را ادامه دهیم.

نگاهی به گذشته چراغی به آینده است

امام جمعه شاهرود نیز در دیدار فرماندار و مسئولان شهرستان شاهرود در محل دفتر خود، با بیان این مطلب که انسان باید گاهی به گذشته خود نیز نگاهی بیاندازد گفت: نگاه به گذشته و اموری که تا پیش انجام گرفته است می تواند چراغ راه آینده ما باشد.

حجت الاسلام محمود ترابی عبرت را روزنه ای رو به یافتن آینده دانست و اظهار داشت: عبرت در لغت به معنی عبور کردن از گذشته به سوی آینده است و در زندگی نیز انسان باید کمی از اراده های بزرگ و خدمت های مهم در زندگی اش یاد آوری کند.

وی به امکانات و پتانسیل کشورمان اشاره کرد و ابراز داشت: راه طی شده برای ما راهی با افتخار است و امروزه می توان ادعا کرد همه آرزو دارند در کشور ما زندگی کنند.

کارگزاران موظف به پاسخ گویی هستند

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه کارگزاران موظف به پاسخ گویی هستند ادامه داد: همه آرزی دارند تا بتوانند مثل ما نفس بکشند و ابراز نظر و بیان آزادانه داشته باشند و همچنین بتوانند بر مبنای مصلحت خویش تصمیم بگیرند.

ترابی ضمن تشکر از فرماندار سابق شهرستان شاهرود تصریح کرد: در زمان مهندس بندر آبادی کارهای خوبی انجام پذیرفت اما ما از مهندس هاشمی انتظار داریم بهتر و بیشتر از قبل به فکر خدمت رسانی به مردم باشند.

وی تاکید کرد: آغاز کار مهندس هاشمی به خوبی صورت پذیرفته است و امیدواریم کارهای مثبت ایشان مورد رضای خداوند نیز قرار بگیرد.

115 پروژه عمرانی شاهرود افتتاح می شود

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این دیدار با تشریح برنامه های هفته دولت گفت: به مناسبت هفته دولت امسال مراسم ویژه ای در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد که افتتاح 115پروژه عمرانی از آن جمله است.

هاشمی ادامه داد: همچنین برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری و مسابقات ورزشی و دیدارهای چهره به چهره با مردم شریف شهرستان از جمله دیگر برنامه های هفته دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز مسئولان ما مدیون خون شهدا هستند افزود: مسئولیتی که ما در آغاز هفته دولت بر دوش داریم تجدید بیعت با شهدا و خانواده آنها و جانبازان و ایثارگران است.

بیمه سلامت بخش عمده ای از دغدغه مردم را کم کرده است

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) اظهار داشت: همان گونه که امام راحل فرمودند مردم ولی نعمتان مسئولان هستند و باید دانست که کارگزاران موظف هستند عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند.

هاشمی تصریح کرد: هفته دولت موقعیت بسیار مناسبی است تا مسئولان کارهای انجام شده خود را به اطلاع ولی نعمت هایشان برسانند.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات دولت دکتر روحانی طی یکسال گذشته افزود: بزرگترین داشته دولت یازدهم حمایت مقام معظم رهبری است و جا دارد از اقدامتی نظیر طرح بیمه جامع سلامت که امروز بخش عمده ای از دغدغه مردم ما را کم کرده است تشکر و قدردانی شود.