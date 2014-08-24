به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: دولت از همه توان و ظرفیتها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده میکند و در این راه خدمات بسیار خوبی به مردم ارائه شده است و حاصل آن رضایت مردم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید با تمام توان برای خدمات دهی به مردم تلاش کنند، تصریح کرد: هیچ گونه کوتاهی در ارائه خدمات به مردم پذیرفتنی نیست و باید از همه امکانات در این زمینه استفاده شود.
استاندار بوشهر اضافه کرد: طرحهای بسیار خوبی در سطح استان بوشهر در دست اجرا است که میتواند توسعه استان را در پی داشته باشد و برای اجرای این طرحها نیازمند همراهیو مشارکت مردم هستیم.
تصویب منطقه آزاد بوشهر در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس
وی با بیان اینکه مشاکرت مردم در اجرای این طرحها باعث تسریع و افزایش کیفیت اجرای این پروژهها میشود، بیان داشت: برای اجرای این طرحها بر اساس برنامه زمانبندی همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
سالاری به جزئیات تصویب منطقه آزاد بوشهر اشاره کرد و افزود: دولت کارهای منطقه آزاد بوشهر را انجام داده است و هفته آینده این لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
وی با اشاره به تلاش نمایندگان کنونی و سابق استان در مجلس شورای اسلامی برای توجیه ضرورت ایجاد منطقه آزاد بوشهر به نمایندگان مجلس، خاطرنشان ساخت: منطقه آزاد بوشهر از مطالبات دیرینه مردم استان بوشهر است که در انتظار تصویب نمایندگان مجلس است.
افتتاح 284 پروژه عمرانی با اعتبار ششهزار میلیارد ریال
استاندار بوشهر در ادامه از افتتاح 284 پروژه عمرانی با اعتبار شش هزار میلیارد ریال طی هفته دولت در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: پروژههای افتتاحی هفته دولت امسال از نظر حجم ریالی با احتساب افتتاح پروژههای مسکن، سه برابر و بدون احتساب پروژههای مسکن یک و نیم برابر پارسال است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مذکور در بخشهای آب، برق، مخابرات، آموزشی، درمانی، گاز و خدمات زیرساختی، ادامه داد: بهرهبرداری از این طرحها، توسعه بیش از پیش استان بوشهر را در پی خواهد داشت.
همه روستاهای بالای یکهزار نفر استان صاحب زمین چمن میشوند
سالاری تصریح کرد: اتمام پروژههای نیمه تمام سالهای گذشته را در دستور کار داشتیم تا مردم بتوانند از این طرحها و پروژهها بهرهمند شوند و ما نیز برا اتمام طرحهای نیمه تمام تاکید داشتیم.
وی با اشاره به اینکه با افتتاح چندین طرح ورزشی در هفته دولت همه روستاهای بالای یکهزار نفر جمعیت صاحب زمین چمن ورزشی میشوند، تصریح کرد: یکی از مهمترین طرحهای افتتاحی هفته دولت، بهرهبرداری از بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه است.
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