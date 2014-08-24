به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی پس از دیدار تیمهای پیکان و استقلال در میکسدزون ورزشگاه تختی به خبرنگاران گفت: استقلال مستحق پیروزی بود. تیم ما خیلی بد بازی کرد و حتی نمیتوانیم بعد از چند هفته تمرین و گذشت پنج هفته از بازیهای لیگ دو پاس سالم به یکدیگر بدهیم. من در تمام تیمهایی که قبل بازی کردهام اصلا چنین چیزی ندیدهام و این برایم واقعا عجیب است.
وی افزود: تیم ما در تمام بخشها مشکل دارد. واقعا نمیدانم که مشکل ما فنی است یا از بازیکنان. در هر صورت این خیلی بد است که بعد از پنج هفته حتی یک گل هم نزدهایم. در ابتدای فصل که به این تیم آمده بودم تصور این را داشتم که از امیدهای قهرمانی هستیم. به نظرم مجموعه مدیریتی پیکان خیلی زحمت میکشد تا تیم موفق بشود ولی انگار مشکلاتمان بیشتر از این است. امیدوارم که با تدابیر کادر فنی و تلاش بچه ها از این شرایط خارج شویم.
تیم فوتبال پیکان تهران در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال یکشنبه شب در ورزشگاه تختی تهران به مصاف استقلال رفت که در پایان نتیجه را به حساب 3 بر صفر به حریف خود واگذار کرد.
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