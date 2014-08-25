رکورد با ارزش ترین کمیک بوک جهان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، یک نسخه از «اکشن کامیکس شماره یک» که به تازگی وجود آن اعلام شده و تا چند هفته پیش مردم حتی از وجود آن خبر هم نداشتند، موفق به شکستن رکورد بالاترین قیمت پرداخت شده عمومی برای یک کمیکبوک شد. در این نسخه که بسیار خوب طی سالیان نگهداری شده است، شخصیت سوپرمن برای اولین بار به جهان معرفی شد.
این کمیکبوک در یک مزایده در سایت ایبی به مبلغ سه میلیون و دویست هزار دلار به فروش رفت. مزایدهکننده برنده شرکت متروپالیتن/کامیککانکت بود که از سوی یک خریدار نانشناس در اين حراجي آنلاين شرکت کرده بود.
رکورد قبلی پرفروشترین کمیکبوک آمریکایی متعلق به يك نسخه «اکشن کامیکس شماره یک» متعلق به نیکولاس کیج بود که سال 2011 به قیمت 2.1 میلیون دلار به فروش رسیده بود. این نسخه سال 2000 و در طی یک مهمانی از خانه کیج به سرقت رفته بود و 11 سال بعد در یک قفسه انباری رهاشده پیدا شده بود. سارق این کمیکبوکها هیچ وقت پیدا نشد. نسخهای از «کمیکهای کارآگاه شماریک بیستوهفت» هم که اولین مجله اي بود كه بتمن را معرفي مي كرد و همان شب دزدیده شده بود، هرگز پیدا نشد. این سرقت تا حدی معروف شده بود که حتی قرار است یک فیلم سینمایی هم درباره آن ساخته شود.
رکورد قبلی برای هرگونه کمیکبوک یا اثر هنری مرتبط به کمیک متعلق به کمیک «تن تن به آمریکا میآید» بلژیک، اثر هرژه هنرمند و نویسنده بود. اما قیمت 3.2 میلیون دلاری کمیک سوپرمن فوقالعاده است و از تمامی پیشبینیهای متخصصان فراتر رفته است. این رکورد طی تنها چهار سال از رقم 1.5 میلیون دلار به میزان بیش از دو برابر افزایش یافته است.
قبل از رونمایی کمیکبوک جدید، نسخه قبلی نیکولاس کیج به عنوان بهترین نسخه موجود از آن شناخته میشد، اما کتاب جدید که 76 سال سن دارد کاملا سالم مانده و حتی صفحههایش نیز سفید باقی ماندهاند. داستان سالمماندن این کمیک که توسط پریستین کامیکس واقع در واشنگتن فروخته شد، همه متخصصان و کلکسیونرهای کمیکها را شگفتزده کرده است. این کمیک سال 1938 خریداری شده و در یک قفسه از چوب سدر نگهداری شده است. این کتاب حدود 30 سال پیش تنها مدت کوتاهی بیرون آمد تا به معاملهگر دیگری فروخته شود و دوباره وارد محفظهای بسته برای نگهداری شده است. خریدار قبلی از 30 سال پیش تا به حال آن را مخفی نگه داشته بود تا بالاخره امسال تصمیم به فروش آن گرفت.
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