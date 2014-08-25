سرمایه گذاری 750 میلیارد تومانی در واحد های صنعتی خراسان جنوبی/ تشکیل 716 پرونده تخلف صنفی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: با صادر شدن این پروانه های صنعتی زمینه اشتغال 10 هزارو 650 نفر در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به جواز تاسیس واحدهای صنعتی عنوان کرد: در استان 500 جواز تاسیس واحد صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار و 700 میلیارد تومان صادر شده است که با راه اندازی این واحدها زمینه اشتغال 20 هزار نفر در استان فراهم می شود.

وی به اشاره به اینکه در خراسان جنوبی 20 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد، بیان کرد:وسعت این واحد ها 986 هکتار است که تاکنون یک سوم زمین ها این نواحی به متقاضیان واگذار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: تمام شهرک های صنعتی استان از نعمت آب، برق، گاز برخودار هستند.

352 پروانه بهره برداری معدن در خراسان جنوبی

جمیع بیان کرد: لاستیک، کاشی، سرامیک، خوراک دام و طیور ازمهم ترین تولیدات خراسان جنوبی است که به کشور افغانستان صادر می شود.

وی اظهارکرد: هم اکنون در استان 352 پروانه بهره برداری معدن صادر شده است که ذخیره این پروانه ها 903 میلیون تن است که سالانه از این معادن هفت میلیون و 800 هزار تن ماده معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: تاکنون در استان 117 فقره پروانه کشف معدن با ذخیره 576 میلیون تن صادر شده که از 100 گواهی اکتشاف معدن تنها 20 گواهی به کشف معدن منجر می شود.

وی با بیان اینکه 414 گواهی اکتشاف معدن در استان صادر شده یادآور شد: مجموع ذخایره معدنی خراسان جنوبی 1.5 میلیارد تن است.

صدور 27 هزار کارت مبادلات مرزی در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه تاکنون 27 هزار کارت مبادلات مرزی در خراسان جنوبی صادر شده است، عنوان کرد: همچنین466 کارت بازرگانی نیز در استان صادر شده است.

به صادرات استان و ماده 116 گمرکات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 700 میلیون صادرات در خراسان جنوبی داشته ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در استان 23 هزار واحد صنفی فعال است که این واحد ها در قالب 122 اتحادیه شکل گرفته اند.

وی افزود: نمایشگاه پاییزه در نیمه دوم شهریورماه در استان راه اندازی می شود و در سال جاری برای میوه تنظیم بازار 600 میلیون تومان پرداخت شده است.

تشکیل 716 پرونده تخلف صنفی به ارزش یک میلیارد ریال

وی با اشاره به اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری 33 هزار بازدید از واحدهای صنفی استان انجام شده است، بیان کرد: در این بازدید ها 716 پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و 175 میلیون ریال تشکیل شده است.

جمیع با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه مقررات زدایی صنعتی افزود: تسهیل شرایط مزایده و انتقال پروانه های اکتشاف، گواهینامه های کشف و پروانه بهره برداری معادن در بررسی توان فنی و مالی مزایده گران و انتقال گیرندگان از جمله مزایای این مقررات زدایی بوده است.

وی از افتتاح دوپروژه به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: در زمینه احداث این پروژه ها 14 میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری شده است که شامل یک واحد سنگ بری در شهرستان بیرجند و کارخانه کاتود مس است.

صدور 119 جواز تاسیس صنعتی در دولت یازدهم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به اقدامات دولت یازدهم در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم 35 پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری هزارو 100 میلیارد ریال در استان صادر شده است که با راه انداز ی این واحد ها زمینه اشتغال 561 نفر در استان فراهم شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت 119 جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 10 هزار و 154 میلیارد ریال و اشتغال دو هزار و 828 نفر در استان صادر شده است.

جمیع اظهارکرد: از ابتدای دولت یازدهم 138 فقره پروانه اکتشاف به منظور عملیات اکتشاف بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن صادر شده است که این سازمان در صدور پروانه های اکتشاف رتبه ششم کشور را کسب کرده است.

پیشرفت 80 درصدی بخش احیاء فولاد قائنات خراسان جنوبی

وی به مشکلات فرش دستباف خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: فرش دستباف در سطح کلان کشور با مشکلاتی مواجه است که قیمت تمام شده این صنعت توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر بخش احیاء فولاد قائنات خراسان جنوبی از 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است، عنوان کرد: اگر منابع لازم این پروژه تزریق شود طی 9 ماه آینده بخش احیاء به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: ماهانه برای احداث این پروژه 10 میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود که در حال حاضر مهمترین مشکل این پروژه کمبود اعتبار است.