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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۴۲

العهد گزارش داد:

سانسور شدید تحولات مرتبط با دادگاه "شیخ النمر" در عربستان سعودی

یک پایگاه لبنانی در گزارشی از سانسور شدید تحولات مرتبط با دادگاه روحانی شیعه عربستانی توسط مقامات این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، مقامات سعودی تصمیم گرفته اند از این پس، سانسور شدیدی در قبال تحولات مرتبط با دادگاه شیخ "نمر النمر" در نظر بگیرند.

بنابراین گزارش، مقامات سعودی به "صادق الجبران" وکیل مدافع شیخ النمر اجازه گفتگو با رسانه ها درباره تحولات جلسه آخر محاکمه این عالم شیعی را نداده اند.

این در حالی است که جلسه محاکمه شیخ النمر که قرار بود روز گذشته برگزار شود به ۳۱ آگوست(۹ شهریورماه) موکول شده است.

منابع امنیتی روز گذشته از استقرار نیروها و خودروهای زرهی در نزدیکی محل دادگاه شیخ النمر در استان القطیف به علت نگرانی از اعتراضات مردمی خبر داده بودند.

کد مطلب 2357444

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