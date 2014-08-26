برنامه هفته نخست رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق برنامه اعلام شده، زمان و مکان برگزاری دیدارهای هفته اول رقابتهای فوتبال جام حذفی ‌باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 10/6/93

* شهرداری بروات بم کرمان - شاهین ایلام، ساعت 16، ورزشگاه فجر بم

* زاگرس یاسوج - قهرمان خراسان جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه تختی یاسوج

* شاهین بندرگز گلستان - سفیر گفتمان قم، ساعت 16، ورزشگاه امام رضا بندرگز

* شاهین کروکلا بابل - قهرمان خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه هفت تیر بابل

* قهرمان همدان - کیان بختیاری شهرکرد، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان

* کیوان مرغ مهاباد - قهرمان لرستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی مهاباد

* قهرمان آذربایجان شرقی - شهرداری چمخاله گیلان، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* اتحاد نوید گلستان - قهرمان البرز، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* قهرمان فارس - میلان اراک، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* قهرمان اصفهان - آستو آبیک قزوین، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* پیام چغادک بوشهر - صبا نور گروس بیجار، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* قهرمان کیش - ابهر رود زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه المپیک کیش

* نماینده خرمشهر - آبکار گستر پاژ فریمان، ساعت 16:30 (ورزشگاه نمحل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* قهرمان هرمزگان - قهرمان یزد، ساعت 16:30 (ورزشگاه نمحل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)