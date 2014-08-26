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۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

برنامه هفته نخست رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

برنامه هفته نخست رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

سازمان لیگ برنامه دور نخست از رقابتهای فوتبال جام حذفی ‌باشگاه‌های کشور در فصل 94-93 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق برنامه اعلام شده، زمان و مکان برگزاری دیدارهای هفته اول رقابتهای فوتبال جام حذفی ‌باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 10/6/93
* شهرداری بروات بم کرمان - شاهین ایلام، ساعت 16، ورزشگاه فجر بم
* زاگرس یاسوج - قهرمان خراسان جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه تختی یاسوج
* شاهین بندرگز گلستان - سفیر گفتمان قم، ساعت 16، ورزشگاه امام رضا بندرگز
* شاهین کروکلا بابل - قهرمان خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه هفت تیر بابل
* قهرمان همدان - کیان بختیاری شهرکرد، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان
* کیوان مرغ مهاباد - قهرمان لرستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی مهاباد
* قهرمان آذربایجان شرقی - شهرداری چمخاله گیلان، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
* اتحاد نوید گلستان - قهرمان البرز، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
* قهرمان فارس - میلان اراک، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
* قهرمان اصفهان - آستو آبیک قزوین، ساعت 16 (ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
* پیام چغادک بوشهر - صبا نور گروس بیجار، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* قهرمان کیش - ابهر رود زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه المپیک کیش
* نماینده خرمشهر - آبکار گستر پاژ فریمان، ساعت 16:30 (ورزشگاه نمحل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
* قهرمان هرمزگان - قهرمان یزد، ساعت 16:30 (ورزشگاه نمحل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

 

کد مطلب 2357796

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