۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

خط 63 کیلو ولت شهرک صنعتی سمنان افتتاح شد

سمنان – خبرگزاری مهر: پروژه احداث خط 63 کیلوولت شهرک صنعتی شرق سمنان که با اعتباری معادل 26 میلیارد ریال اجرا شده است در پنجمین روز از هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پروژه خط 63 کیلو ولت شهرک صنعتی سمنان در پنجمین روز از هفته دولت و باحضور فرماندار و مدیران ارشد شهرستان سمنان، مدیر عامل، اعضاء هیات مدیره شرکت برق منطقه ای سمنان، در محل پست 63/230/400 کیلو ولت آهوان برگزار شد.

فرماندار شهرستان سمنان در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق استان و شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: تلاش مدیران و کارکنان صنعت برق استان، به دلیل فعالیت تخصصی همراه با مدیریت جهادی قابل تقدیر است و  معمولا پروژه های این صنعت حتی پیش از موعد تعیین شده به بهره برداری رسیده اند.

حسن سعدالدین با اشاره به اقدامات بسیار خوب صنعت برق در استان سمنان، درخصوص ایجاد زیر ساخت های لازم و عدم وجود محدودیت برای جذب سرمایه گذاران در استان و شهرستان افزود: ما باید همه در کنار یکدیگر برای توسعه استان تلاش کنیم و بی شک منافع پروژه های بزرگ نظیر پروژه های صنعت برق علاوه بر یک شهرستان مربوط به استان و بلکه شبکه سراسری برق کشور خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان نیز در حاشیه برگزاری این آئین به خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی این پروژه به منظور برق رسانی مطئن به مشترکان و متقاضیان صنعتی، بهبود ضریب اطمینان برق رسانی شبکه محلی، افزایش قابلیت اطمینان و مانور شبکه در هفته دولت سال 92 آغاز و باهزینه ای معادل 26میلیارد ریال، امروز رسماً افتتاح شد.

سید علی اکبر صباغ همچنین کاهش تلفات را از دیگر مزایای بهره برداری از این پروژه عنوان کرد و افزود: خط 63کیلو ولت شهرک صنعتی شرق سمنان به طول 10کیلومتر و نصب 49 برج مشبک فولادی به صورت دو مداره احداث شده است.

در ادامه با هماهنگی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان، خط 63 کیلولت شهرک صنعتی سمنان با حضور فرماندار و مدیر عامل شرکت برق مطقه ای سمنان توسط مجید وفایی عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان؛ برادر شهید بزرگوار حمید وفایی افتتاح شد.

