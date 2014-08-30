جشن زیر سایه خورشید در 2 هزار امامزاده کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری تشریح برنامه های سازمان اوقاف در دهه کرامت که امروز شنبه 8 شهریورماه در سازمان اوقاف برگزار شد، با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه به همین مناسبت در روز ملی بزرگداشت امامزادگان در 2 هزار بقعه متبرکه برنامه های جشن دهه کرامت را برگزار می کند.



وی با اشاره به عضویت سازمان اوقاف در شورای جشن های رضوی افزود: سازمان اوقاف در جهت هرچه باشکوه تر برگزارشدن دهه کرامت برنامه هایی را در قالب اجرای مراسم و برپایی نمایشگاه ها با حضور خادمان بقاع متبرکه به صورت مشترک با نهادها و سازمان های دیگر برگزار خواهد کرد که از جمله آن برپایی جشن های مردمی زیر سایه خورشید در بقاع متبرکه است.



شرفخانی گفت: با توجه به عضویت سازمان اوقاف و امور خیریه در کمیته بین المللی جشنواره رضوی محصولاتی از سوی سازمان اوقاف برای خارج از کشور نیز تهیه شده است. در شب و روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام نیز برنامه های مختلفی در بقاع متبرکه سراسر کشور با هدف ترویج فرهنگ رضوی به اجرا در می آید.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص نامگذاری روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه گفت: با پیگیری سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 90 تصویب کرد که از سال 91 روز پنجم ذی القعده در تقویم ها به نام روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه نامگذاری شود.



وی افزود: بر این اساس سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور با هدف ارتقاء معرفت دینی و بصیرت افزایی مردم، برنامه ریزی های لازم برای ترویج سیره اهل بیت و امام زادگان و جایگاه این بقاع متبرکه به عنوان بقعه های بهشتی در میان مردم انجام داده است.



شرفخانی در ادامه تکریم امامزادگان را تکریم توحید، وحدانیت و عبودیت دانست و افزود: هرجا این بقعه های متبرکه باشند نشان از این است که یک اهل توحیدی در آن آرمیده است و برخلاف شبهات و ادعاهای فرقه های انحرافی مانند وهابیت، این اماکن محل عبودیت و وحدانیت است.



وی افزود: تکریم امامزادگان تکریم رسالت و امامت است چرا که خداوند متعال در قرآن کریم به رسول گرامی اسلام صلی ا... علیه و آله فرمود که برای اجر و مزد رسالت، از مردم مودت فی القربی را بخواهد که منظور همان اهل بیت علیهم السلام هستند. تکریم امامزادگان تکریم قرآن و کلام خداوند است زیرا اهل بیت علیهم السلام عدل قرآن هستند.



وی تکریم امامزادگان را به نوعی تکریم گذشتگان ایرانیان دانست و افزود: گذشتگان ما ایرانیان با افتخار و آغوش باز اسلام و محبت اهل بیت علیهم السلام را پذیرفته اند و از گذشته میزبان خوبی برای اهل بیت و فرزندان آنها بوده اند.



شرفخانی گفت: تکریم امامزادگان در واقع تکریم حیات خودمان است زیرا اگر امروز محب اهل بیت علیهم السلام هستیم و برسر سفره قرآن نشسته ایم مدیون امامزادگان هستیم چراکه آنها با حضور مبارکشان در این سرزمین ما را با قرآن و حب اهل بیت آشنا کردند.



وی گفت: برپایی بناهای زیبا در کنار مراقد امامزادگان و احترام و تجلیل آنان از گذشته بیانگر آن است که تکریم امامزادگان از دیرباز مورد توجه مردم کشورمان بوده است و نامگذاری روز پنجم ذی القعده به نام روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه تنها برای یادآوری و گرامیداشت این کار است.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه های این سازمان در روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه گفت: امسال در 300 بقعه متبرکه همایش تکریم امامزادگان با حضور سخنرانان شاخص و مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام برگزار خواهد شد. ارائه مقالات و پژوهش های علمی، تجلیل از امنا و خادمان ثابت و افتخاری بقاع متبرکه و غبارروبی بقاع متبرکه توسط گروه های صنفی از جمله برنامه هایی است که در این همایش ها برگزار خواهد شد.



شرفخانی گفت: در 1550 بقعه متبرکه نمایشگاه وارثان عترت برگزار خواهد شد که شامل مطالب تاریخی و سیره امامزادگان است. در شب پنجم ذی القعده همایش ملی امامزادگان با سخنرانی حجت السلام والمسلمین صدیقی و حجت الاسلام والمسلمین محمدی و مدیحه سرایی و اجرای گروه سرود و نقاره زنی در صحن امامزاده صالح علیه السلام برگزار خواهد شد. در این همایش از 8 تن از اعضاء امنا و خادمان برگزیده بقاع متبرکه تجلیل و به آنها نشان مودت اهدا خواهد شد.



وی رونمایی از پرتال جامع امامزادگان را از جمله برنامه های این همایش برشمرد و افزود: در پرتال جامع امامزادگان اطلاعات اجمالی راجع به امامزادگان سراسر کشور همراه با عکس قرار داده شده و برای 130 بقعه نیز امکان زیارت راه دور فراهم شده است. تمامی اطلاعات نسبی امامزادگان به همراه کرامات آنها و... درحال آماده سازی برای بارگذاری بر روی این پرتال است و در مرحله بعد نیز برای 460 امامزاده شاخص نیز زیرسایت اختصاصی ایجاد خواهد شد.



وی افزود: رونمایی از 4 کتاب «امامزادگان و حیات فرهنگی»، «حرمت حرم»، «امامزادگان تجلیگاه هنر قدسی» و «چونان دری گشوده به بهشت» و رونمایی از فراخوان جشنواره ملی امامزادگان به عنوان نخستین جشنواره فرهنگی هنری با موضوع امامزادگان از جمله برنامه های همایش ملی تکریم امامزادگان است.



معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص جشنواره ملی امامزادگان گفت: این جشنواره فرهنگی هنری در چهار بخش فیلم کوتاه، مستند، داستان و عکس در روز ملی تجلیل از امامزادگان سال آینده برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نیز تا 30خرداد 93 خواهد بود.



وی انتشار 5 کلیپ تصویری درباره امامزادگان، چاپ و توزیع کتابچه «وارثان عترت»، افتتاح برخی از فعالیت های عمرانی در بقاع متبرکه و آماده سازی کتابچه «قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه امامزادگان» به عنوان سند بالادستی فعالیت های فرهنگی بقاع متبرکه را از دیگر برنامه های روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه برشمرد.



شرفخانی همچنین از برگزاری کنگره ملی حضرت بی بی حکیمه(سلام ا... علیها) در مهرماه در شهر گچساران و کنگره ملی هلال بن علی(علیه السلام) در آذر ماه در آران و بیدگل خبر داد.