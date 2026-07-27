توجه به امامزادگان برطرف کننده شکاف های اجتماعی و مرزهای قومیتی

حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست بقاع متبرکه و سرمایه اجتماعی که پیش از ظهر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با تاکید بر اینکه تجلیل و تکریم امامزادگان از شعائر الهی محسوب می شود، گفت: شعائر جمع شعیره به معنای علامت است و اگر بخواهیم نشانه های خدا را به نمایش بگذاریم، یکی از بارزترین این نشانه ها بقاع متبرکه هستند.

وی با بیان اینکه تکریم و بزرگداشت مردان و زنان راه خدا توصیه صریح قرآن است، تصریح کرد: در سوره مریم خداوند از ابراهیم، اسماعیل و موسی یاد می کند و سپس می فرماید از مریم یاد کن که چگونه روحیه بندگی را حفظ کرد. تکریم شخصیت هایی مانند ائمه اطهار و بزرگان دین ریشه در این آموزه های قرآنی دارد و کسانی که نقش و مسئولیت دارند باید کارشان را بر بزرگداشت این شخصیت های بزرگ متمرکز کنند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آیه ۴۷ سوره سبا ادامه داد: در قرآن کریم از زبان انبیای الهی ذکر شده است که مردم در مقابل خدماتی که به شما می دهیم اجر و مزدی نمی خواهیم. تمام پیامبران این شعار را دادند اما یک نفر ماموریت ویژه دارد و می فرماید مزد من مودت اهل بیت است. این مودت نباید معمولی باشد بلکه باید در کردار و رفتار نسبت به اهل بیت محبت و ارادت ورزیم. پیامبر اکرم(ص) می فرماید اجر و مزدی که از شما می خواهم سرمایه گذاری است و نتیجه این ابراز ارادت به خود ما باز می گردد.

کاهش فاصله های اجتماعی و تقویت اخوت با محوریت بقاع متبرکه

ارباب سلیمانی با تاکید بر نقش امامزادگان در تولید سرمایه اجتماعی گفت: ما اگر به امامزادگان توجه ویژه می کنیم و این مکان ها را قطب فرهنگی محسوب می کنیم، سرمایه اجتماعی به دنبال دارد. هر جا سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند فاصله های اجتماعی کاهش می یابد، فاصله بین اقوام و طوایف کم می شود، مرزها کنار می رود و بین مردم اخوت و برادری موج می زند. ما باید قدر این نشست ها را از این منظر بدانیم.

وی افزود: اسلام تنها قرآن نیست و اعلام شده است قرآن و عترت همتا و در کنار یکدیگر هستند. اگر امروز در مقابل استکبار ایستادگی می کنیم به این دلیل است که این پیام را درست دریافت کرده ایم و در این میان نقش امامزادگان بسیار ویژه بوده است.

تثبیت روز امامزادگان در تقویم و تداوم پیوند دینی در نسل جدید

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به تصویب دهه کرامت در تقویم ملی اظهار کرد: دهه کرامت در تقویم ما نبود اما با تدبیری در تقویم جای گرفت و این موضوع را در طرح شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رساندیم تا پنجم ذیقعده به عنوان بزرگداشت امامزادگان ثبت شود. در همین راستا می توان یکی از روزها را به بزرگداشت بی بی حکیمه(س) اختصاص داد.

وی با بیان اینکه جامعه ما یک فرهنگ دینی است و سنت های ملی با سنت های مذهبی گره خورده است، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ عناصر فرهنگ دینی پیوند دهنده اقشار مختلف و تقویت کننده سرمایه اجتماعی ما بوده اند. معتقدم عناصر دینی در جامعه ما زنده و موثر خواهند بود و در نسل جدید نیز این تشنگی های معنوی برقرار است.

ارباب سلیمانی در پایان با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی حضرت بی بی حکیمه(س) گفت: این کنگره که به همت بنیاد امام رضا(ع)، حوزه فرهنگ عمومی اوقاف و دانشگاه ها از سال گذشته بنیانگذاری شد و در سلسله جلساتی ادامه خواهد یافت، فرصتی است تا بیش از گذشته از ظرفیت دینی و مولفه های این سرمایه نمادین بهره ببریم.