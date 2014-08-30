به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا جراحی عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان با اعلام این مطلب که 70 درصد جمعیت روستائی استان سمنان از گاز طبیعی بهره مند هستند افزود: به منظور بهره مندی جمعیت روستائی از نعمت گاز طبیعی، این روستاها شناسائی و برای استفاده از تسهیلات بند (ق) تبصره دو قانون بودجه سال 93 به مراجع ذیربط ارسال شده است.

وی از شناسایی روستاهای بالای 20 خانوار فاقد گاز در فاصله 15 کیلومتری خطوط انتقال گاز در این استان خبر داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با آغاز بهره برداری و اجرای خط تغذیه گازرسانی به 46 روستا و 51 واحد صنعتی در استان افزود: از هفته دولت سال گذشته تاکنون گازرسانی به سه روستای چنداب، حسین آباد کروس از توابع شهرستان گرمسار و روستای گلستان از توابع شهرستان میامی انجام شده است.

جراحی گفت: در این مدت نیز گازرسانی به هفت روستا شامل آستانه، دشت بو، دهخدا، سرتنگه، ده نمک، امامزاده علی اکبر و امیرآباد از توابع شهرستانهای دامغان و گرمسار آغاز شده است.

وی افزود: در مدت مذکور عملیات اجرائی خط تغذیه گازرسانی به 30 روستای مجموعه قهاب رستاق شهرستان دامغان و خط تغذیه گازرسانی به 10 روستای مجموعه هونستان از توابع شهرستان میامی آغاز و پروژه خط تغذیه برای گازرسانی به شش روستای منطقه فرومد از توابع این شهرستان نیز به پیمانکار ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در خاتمه گفت: گاز رسانی به 51 واحد صنعتی این استان و آغاز عملیات گازرسانی به منطقه زیوان از توابع شهرستان سرخه و آغاز عملیات اجرائی مرحله اول خط تغذیه شهمیرزاد به منظور تامین گاز مصرفی صنایع بزرگ مانند آریا ترانسفو شرق و قدرت، مستقر در شهرک صنعتی این شهر اقداماتی است که طی یکسال اخیر به منظور رونق اقتصاد استان به اجرا در آمده است.