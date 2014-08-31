خشکسالی منطقه خارتوران نگران کننده است/ تخلیه روستاها بزرگترین تهدید خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی که در راس هیئتی روز گذشته به منطقه بیارجمند شاهرود سفر کرده بود، ضمن افتتاح یک پروژه، با حضور در روستاهای محروم منطقه ضمن بازدید از پروژه های عمرانی و خدماتی در دست احداث، با مردم نیز طی نشست هایی دیدار و گفتگو کرد.

وی در ابتدا با حضور در گلزار شهدا بیارجمند ضمن ادای احترام به مقام شامخ ایشان و نثار گل، گفت: تکريم مقام شهدا باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پويايي، ايستادگي و استقامت مي شود.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نام شهيد و شهادت را بهترين استراتژي براي مقابله با تهاجمات فرهنگي دشمنان دانست و افزود: ارج نهادن به مقام شهدا وظیفه اقشار مختلف جامعه است.

تخلیه روستاها و حاشیه نشینی در شهرها از بزرگترین تهدید های خشکسالی

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود سپس با حضور در جمع مردم بیارجمند در محل مسجد جامع این شهر، تخلیه روستاها و حاشیه نشینی در شهرها را یکی از بزرگترین تهدید های خشکسالی برای روستاها دانست و ابراز داشت: اگر خشکسالی ادامه پیدا کند مهاجرت رو به شهرها و همچنین تخلیه روستاها آغاز می شود و چون زیرساخت های خدماتی برای این امر مهیا نیست متاسفانه ممکن است شاهد ناهنجاری ها و انواع بزه در شهرها باشیم.

هاشمی، از اشتغال زایی به عنوان دیگر نیاز منطقه بیارجمند یاد کرد و اعلام داشت: دغدغه امروز منطقه بحث شرکت سیمان بیارجمند است که با پیگیری های انجام شده قرار است در هفته آینده پیمانکار این پروژه به کار بازگردد.

وی افزود: امیدواریم با بهره برداری از این طرح شاهد بالندگی، توسعه، رشد و اشتغال زایی در بیارجمند باشیم.

گردشگری و حیات وحش پتانسیل اصلی بیارجمند است

عالی ترین مقام اجزایی شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به بحث گردشگری در این ناحیه تصریح کرد: گردشگری، کویر نوردی و حیات وحش پتانسیل اصلی بیارجمند هستند و بهترین مکان برای سرمایه گذاری، اشتغال زایی و در نهایت اقتصاد پایدار در امر گردشگری منطقه است.

هاشمی ادامه داد: با عنایت خداوند منان امروز شاهد بازگشایی دفتر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری در بیارجمند بودیم که این امر نوید روزهای خوب در بحث گردشگری را می دهد.

وی در ادامه بر اهمیت مسیر جاده ای بردسکن به بیارجمند تاکید کرد و گفت: مسیر بردسکن به این منطقه برای سهولت در رفت و آمد خودروهای عبوری از خراسان جنوبی و رضوی به استان سمنان بسیار اهمیت دارد و باید بسترهای مورد نیاز این قبیل طرح ها را فراهم کرد.

تحریم ها عزت ملت ایران را نشانه رفته است

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین، امنیت، ولایت و مردم را سرمایه های اصلی نظام دانست و عنوان کرد: مردم عراق، غزه و افغانستان حاضر هستند خشکسالی، تشنگی و گرسنگی را تحمل کنند اما لحظه ای مانند کشور ما امنیت را تجربه کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه اگر امروز دشمنان اسلام به افغانستان، عراق و غزه حمله می کنند، هدفشان ایران اسلامی است افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون با تحریم هایشان عزت ملت ایران را نشانه رفته اند اما باید پذیرفت که روز به روز بر اقتدار نظام ما افزوده شده است.

وی با اشاره به بهار عربی در کشور های منطقه، اظهار داشت: مردم مصر و لیبی به دلیل نداشتن رهبری مقتدر نتوانستند به اهداف اصلی بهار عربی دست پیدا کنند و این در صورتی است که نهال انقلاب اسلامی ایران به دست امام خمینی(ره) کاشته شده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه صاحبان اصلی نظام مردم هستند و هرچه ما مسئولان برایشان کار کنیم باز هم کم است، گفت: چراکه مردم را ولی نعمت نظام هستند و این مهم در کنار نعماتی چون علم، امنیت، توسعه و ... برای نظام نعمتی بزرگ محسوب می شود.

مرکز شبانه روزی بهداشتی درمانی بیارجمند افتتاح شد

افتتاح مرکز شبانه روزی بهداشتی درمانی بیارجمند از دیگر برنامه های یک روز گرم در این منطقه محروم بود که با حضور فرماندار و دیگر مسئولان استانی و محلی انجام شد.

مرکز شبانه روزی بهداشتی درمانی بیارجمند با امکاناتی نظیر داروخانه، آزمایشگاه، مامایی، آمبولانس و ... با اعتباری بالغ بر شش و نیم میلیارد ریال، به بهره برداری رسید.

از مجموع 650 میلیون تومان اعتبار این پروژه، 433میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، 127میلیون تومان از اعتبارات استانی و 90میلیون تومان کمک های خیرین ساخت و راه اندازی شده است.

آغاز به کار طرح بهبود الگوی تغذیه و فعالیت بدنی در بیارجمند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حاشیه افتتاح این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری این مطلب که در کشور برای نخستین بار است که طرح بهبود الگوی زندگی اجرایی می شود، گفت: امیدواریم اجرای این طرح بی نظیر در بیارجمند، تجربه خوبی برای سایر نقاط کشور باشد.

دکتر سید عباس موسوی، در تشریح طرح بهبود الگوی زندگی اظهار داشت: پیشگیری و درمان دو راه ارائه خدمات در نهاد های بهداشتی درمانی کشور هستند اما می توان با پیشگیری از پرداخت هزینه های گزاف درمانی پرهیز کرد.

وی افزود: در اختیار قرار دادن اماکن ورزشی موجود و ایجاد بسترهای لازم برای اشاعه ورزش های گروهی، احداث اماکن ورزشی جدید، دسترسی به مواد غذایی بهداشتی و جلوگیری از عرضه اقلام غذایی ناسالم از جمله مواردی هستند که باید در اجرای این طرح مد نظر قرار بگیرند.

70 درصد مرگ و میر افراد از طریق بیماری های غیر واگیر مانند سرطان ها است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 70 درصد مرگ و میر افراد را از طریق بیماری های غیر واگیر مانند سرطان ها دانست و اعلام کرد: تغذیه ناسالم، نداشتن فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات و چاقی از جمله مهمترین مواردی هستند که با اجرای طرح بهبود الگوی تغذیه و فعالیت بدنی می توان با آنها مبارزه کرد.

موسوی، کنترل و نظارت بر نحوه اجرای طرح را از جمله تکالیف دانشگاه علوم پزشکی دانست و اظهار داشت: طراحی پروژه و نحوه اجرا، تهیه بسته های آموزشی مناسب و آموزش و توانمند سازی مربیان مردمی از جمله سایر تعهدات مجموعه بهداشت و درمان منطقه در قبال اجرای این طرح هستند.

وی در خاتمه با بیان اینکه ائمه جماعات و روحانیان نقش قابل توجهی در آگاهی بخشی جامعه دارند اعلام داشت: حمایت همه جانبه از این طرح، اطلاع رسانی به مردم از طریق منابر و تریبون ها، تشویق مردم در شرکت فعالانه و آموزش صحیح نسبت به فعالیت های بدنی مناسب از جمله انتظارات مجریان طرح بهبود الگوی تغذیه و فعالیت بدنی است.

دیدار از امام جمعه بیارجمند، بازدید از پروژه های عمرانی چون مجتمع فرهنگی و مصلی نماز جمعه، دیدار خانواده تحت پوشش کمیته امداد و خانواده شهدای جنگ تحمیلی، بازگشایی دفتر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری، بازدید از پروژه های دامداری و در نهایت افتتاح مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی از جمله برنامه های سفر یکروزه محمد رضا هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان شاهرود به این منطقه بود که تا شامگاه ادامه داشت.

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گزارش و عکس از محمد حسین عابدی