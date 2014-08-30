اختصاص منابع جدید برای استحصال بهینه آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی امروز درحاشیه آئین بهره برداری از یکصد طرح بخش کشاورزی استان تهران در سخنانی، قدرت تطبیق انسان با شرایط موجود برای ادامه حیات را یکی از نعمات خدادادی دانست و اظهارداشت: ما نیز در این چارچوب بایستی با مشکلات ناشی از کاهش بارندگی در کشور مقابله کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر ظرفیت های موجود در حوزه آب، خاک و نیروی انسانی متخصص کشور افزود: امروز بایستی با همدلی و همکاری همه نیروهای دلسوز و با برنامه ریزی های کارشناسی و منسجم مقدمات رفع معضل کم آبی را فراهم کنیم.

حجتی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان برای منابع آبی کشور در نظر گرفته است که این میزان علاوه بر ردیف های جاری در نظر گرفته شده، نیازهای اساسی کشور را مرتفع خواهد کرد.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب و همچنین پیگیری رئیس جمهور در خصوص استحصال بهینه آب تصریح کرد: اعتباراتی جداگانه نیز در این خصوص در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وزیر کشاورزی با اشاره به وجود 8 میلیون هکتار مزارع کشاورزی در کشورمان بیان داشت: در سال جاری برای بهبود بهره وری 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور گام های مناسبی برداشته شده است که این میزان هکتار برای یکسال رقم بالایی محسوب می شود.

حجتی با بیان به اینکه برخورداری کشور از ظرفیت های مناسب مهندسی کشاورزی نسبت به 20 سال گذشته، به ظرفیت های بخش کشاورزی موجود در استان تهران اشاره کرد و افزود: استان تهران با وجود محدودیت های موجود در بخش خاک و آب در بخش کشاورزی از ظرفیت های فراوانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه، بیش از 12 میلیون نفر و به عبارتی یک ششم جمعیت کشور در استان تهران زندگی می کنند تصریح کرد: متاسفانه در بخش توسعه ای و کشاورزی با علم و دانش به پیش نرفته ایم.

وزیر کشاورزی با تاکید بر بازدهی بیشتر بخش کشاورزی با صرف کمترین منابع آب و خاک، منابع انسانی و تجهیزات را در شرایط فعلی به عنوان دو عنصر قابل دسترس به منظور دستیابی به این هدف عنوان کرد و اظهارداشت: تلاش برای رفع معضل ارائه تسهیلات بخش کشاورزی، فرآیند توسعه این بخش را تکمیل و فراهم خواهد شد.

حجتی همچنین وجود یک بازار بزرگ مصرف محصولات بخش کشاورزی در استان تهران به منظور ایجاد رغبت در توسعه کشاورزی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: حاشیه استان تهران در این خصوص از ظرفیت مناسبی برخوردار است که بایستی به آن پرداخته شود.

وی فاصله بخش تولید تا مصرف محصولات کشاورزی را از بزرگترین دغدغه کشاورزان و حتی مصرف کنندگان عنوان کرد و افزود: توسعه انبارها، سردخانه ها صنایع بسته بندی، غذایی و تکمیلی در مجاور تهران علاوه بر اینکه کاهش ضایعات بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت، منجر به ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر خواهد شد.