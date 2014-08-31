انتشار 12 هزار عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس/ تبدیل نازلترین سوژه های دفاع مقدس به فیلم و سریال معضل جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ادیبی شامگاه شنبه در پنجمین نشست سراسری مسئولین دفاترفرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری در سنندج با بیان اینکه پرداختن به ادبیات پایداری یکی ازبرنامه ها و فعالیت های ضروری کشور است، گفت: ترویج فرهنگ نهفته در ادبیات دفاع مقدس نیاز به تلاش و همکاری و تعامل تمامی مسئولان و مشارکت مردم دارد.

وی اظهار داشت: امام فرمودند ملتی که شهادت دارد ، اسارت ندارد و این فرهنگ والا و مقدس شهادت بود که کشوری را که از هر نظر در اقلیت بود از نظر نیرو و از نظر تجهیزات پیروز کرد.

وی با بیان اینکه غفلت از پرداختن به تاریخ شفاهی موجب از بین رفتن تاریخ کشور می شود، عنوان کرد : تنها توجه به این نکته مهم حساسیت کار و تلاش در این حوزه را چندین برابر می کند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور بیان کرد: بررسی عملکرد دستگاه های دولتی و مردمی در زمینه انقلاب و دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد.

ادیبی با اشاره به اینکه در طول دوران دفاع مقدس یک ونیم میلیون نفر رزمنده به جبهه ها اعزام شدند، افزود: پشت جبهه نیرویی بسیار قوی متشکل از زنان و مردانی داشتیم که امر پشتیبانی از جبهه ها را برعهده داشتند که در طول سال های بعد از جنگ از پرداختن به این افراد غفلت کرده ایم و باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار 26 اسفند ماه 92 با مسئولین راهیان نور گفت : در این دیدار آقا به چند نکته مهم اشاره کردند. در بحث تاریخ شفاهی که مهمترین نگرانی ایشان از تحریف و فراموشی در مباحث مربوطه بود .

دبیر ستاد راهیان نور کشور عنوان کرد : یکی از راه هایی که می تواند در جلوگیری از تحریف و فراموشی کمک شایان توجهی کند ، ثبت به موقع این رویدادها است .

ادیبی با انتقاد از کم کاری در این زمینه بیان کرد: 12 هزار عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در کشور به چاپ رسیده است که فارغ از مباحث محتوایی این کتاب ها و ضعف های ساختاری آن ، نشان از بی توجهی ما به این موضع است درحالیکه صدها هزار سوژه ناب و بکر برای بررسی و کار در این حوزه وجود دارد .

وی با اشاره به برنامه های برگزار شده در کشور در زمینه دفاع مقدس گفت: رصد این برنامه ها می تواند در برنامه ریزی بهتر مسئولان در حوزه فعالیت آنها کمک شایان توجهی کرده و از پرداختن به کارهای تکراری و بی ثمر جلوگیری کند.

وی بر بحث و تبادل نظر درخصوص پیدا کردن راهی مشخص برای رسیدن به نهضت خاطره نویسی تاکید کرد و گفت : شخصیت هایی هستند که اصلاً به آنان توجه نشده است که دریایی از خاطره و حماسه را با خود دارند و متأسفانه ما هنوز آن ها را شناسایی نکرده ایم و این مسائل حساسیت کار در این زمینه را بیشتر نمایان می سازد .

تبدیل نازلترین سوژه های دفاع مقدس به فیلم وسریال معضل جدی است

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور بیان کرد: تبدیل نازلترین سوژه های دفاع مقدس که آن هم با تحریف ها ی فراوان به فیلم وسریال از معضلات جدی این حوزه است که باید با خلق آثار فاخر جبران گردد .

ادیبی با انتقاد از برنامه ها ی تولیدی که رزمنده ها شب گریه می کنند و فردا شهید می شوند اظهارداشت: واقعیت اینگونه نبوده و این تحریفی است که در فیلم های ما صورت گرفته است در جبهه خنده و شادی هم داشتیم و خاطرات زیبایی از این دوران وجود دارد که باید بر روی ان کار شود.

وی بر گسترش فرهنگ راهیان نور تاکید کرد و افزود: در سال 87 کاروان راهیان نور متشکل از 400 هزار نفر بود که امروز این رقم به 5 میلیون نفر رسیده است که نشان از توجه و علاقه مردم به فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

وی عنوان کرد: در سال جاری حدود 60 هزار نفر در مدت زمان 25 روز از یادمان های استان کردستان در قالب راهیان نور بازدید کرده اند که نشان از علاقه مندی مردم به پیدا کردن واقعیت های وجودی و ارتباط با گذشته های خود است.

دبیرستاد مرکزی راهیان نور کشور عنوان کرد: هم اکنون 21 هزار نفر در شبکه خادمین عضو هستند که 76 درصد این افراد تحصیلات کارشناسی به بالاتر و حوزوی دارند.

نشست مدیران دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری استان های معین کشور با حضور استان های آذربایجان شرقی و غربی ، گیلان ، اصفهان ، مازندران ، البرز، قزوین ، همدان ، گلستان ، تهران و مدیران ستادی حوزه هنری و اعضای کارگروه ادبیات پایداری کردستان متشکل از سردار فلاح جانشین سپاه بیت المقدس کردستان ، سلیمانی مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کردستان و حضور سردار ادیبی دبیرستاد مرکزی راهیان نور کشور از شامگاه گذشته در سنندج آغاز شده است.