جنگنده های آمریکایی مواضع داعش در اطراف سد موصل را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "جان کربی" سخنگوی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) با تایید این خبر گفت: "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، مجوز انجام حملات محدود به مواضع داعش برای جلوگیری از پیشروی آن به سمت آمرلی را صادر کرده و حملات صبح امروز در همین راستا انجام شد.

حملات جنگنده های آمریکایی به مواضع داعش در شمال عراق از چند هفته قبل با هدف حمایت از منافع آمریکا آغاز شده ولی این حملات آن چنان که باید زهردار نیست.

جمعیت حاضر در شهر آمرلی از شیعیان ترکمان عراق هستند که از چندی قبل به محاصره داعش در آمده اند. به نوشته الجزیره، دو ماه از محاصره آمرلی می گذرد و ممکن است هر لحظه مقاومت مردم این شهر شکسته شود.

بر اساس این گزارش، جنگنده های آمریکایی علاوه بر بمباران مواضع داعش در اطراف این شهر اقدام به رها سازی کمک های غذایی بر فراز این شهر کرده اند.