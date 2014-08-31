آغاز نگارش فیلمنامه و ساخت دکور «اتاق عمل» مهران مدیری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مهدوی تهیه‌کننده سریال طنز «اتاق عمل» با اشاره به مراحل تولید این سریال گفت: این مجموعه اکنون در حال ساخت دکور سریال از قبیل طراحی بیمارستان و خانه است و نگارش فیلمنامه سریال نیز همزمان انجام می‌شود.

مهدی ژوله، خشایار الوند و الهه زارع‌نژاد تیم نویسندگی این سریال را شامل می‌شوند که این گروه زیر نظر مهران مدیری کارگردان این مجموعه فعالیت می‌کنند.

سریال طنز «اتاق عمل» به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی حمیدرضا مهدوی در 90 قسمت 40 دقیقه ای برای پخش روتین شبانه تهیه و تولید می‌شود.

داستان سریال طنز «اتاق عمل» درباره اتفاقاتی است که در اتاق عمل بیمارستانی رخ می‌دهد.