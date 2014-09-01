به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری یکشنبهشب در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی را برای توسعه شهرهای مختلف استان بوشهر داشتهایم و با رایزنی با مسئولان استانی و ملی تلاش داشتهایم تا زمینه را برای توسعه استان فراهم سازیم.
وی ادامه داد: شهر عالیشهر یکی از شهرهایی است که عمر چندانی ندارد ولی شاهد افزایش پرشتاب جمعیت در این شهر و افزایش وسعت این شهر هستیم که البته تاکنون شهرداری در این شهر مستقر نشده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان ساخت: یکی از خواستههای اساسی مردم شهر جدید عالیشهر استقرار شهرداری است.
وی به پیگیریهای صورت گرفته برای تحقق این خواسته مهم مردم عالیشهر اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش های انجام شده وزیر کشور موافقت خود را با تاسیس شهرداری در شهر جدید عالیشهر از توابع شهرستان بوشهر اعلام کرده است.
جمیری بیان داشت: نبود شهرداری در شهر عالی شهر مشکلات را در زمینه توسعه و عمران شهری و همچنین بهداشت و رفاه شهروندان ایجاد کرده بود که امیدواریم با استقرار شهرداری شاهد رفع این مشکلات باشیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم با دقت نظر و درایت اعضای شورای اسلامی عالیشهر شاهد انتخاب شهرداری توانمند برای این شهر باشیم و توسعه بیش از پیش عالیشهر را رقم بزنند.
تلاش برای رفع مشکلات فاضلاب استان بوشهر
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاشهای صورت گرفته برای حل مشکلات آب و فاضلاب استان بوشهر اشاره کرد و افزود: مشکلات استان با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در استان بررسی می شود.
وی خاطرنشان ساخت: یکی از مشکلات اساسی شهرهای استان بوشهر به ویژه شهرهای بوشهر، گناوه، دیلم، چغادک و عالیشهر مربوط به وضعیت فاضلاب این شهرها است که باید برای رفع آنها شاهدسرعت عمل بیشتری باشیم.
جمیری ادامه داد: همچنین در همین هفته و به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهر جدید عالیشهر زمینه حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به استان فراهم شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: نشستهای تخصصی و کارشناسی به منظور بررسی مشکلات عالی شهر با حضور مسئولان استان و معاون وزیر راه و شهرسازی در عالیشهر برگزار خواهد شد.
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