پدرام درخشانی سرپرست گروه «رومی» و نوازنده سنتور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود گفت: مدتی است کار ضبط و تولید جدیدترین آلبوم گروه را آغاز کرده‌ایم که در صورت فراهم آمدن امکانات، پیش‌بینی می‌کنیم زمستان امسال در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی ادامه داد: فضای این کار که به صورت یک آلبوم تصویری روانه بازار موسیقی خواهد شد مانند کارهای قبلی گروه «رومی» در ژانر موسیقی تلفیقی خواهد بود. البته تمامی قطعاتی که در این آلبوم ارائه می شود به صورت بی کلام ارائه خواهد شد.

درخشانی با اشاره به نحوه استقبال مخاطبان از تازه‌ترین اثر موسیقایی گروه رومی بیان کرد: وقتی یک اثر موسیقایی مجوز می گیرد ما هم تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد که اثرمان از طریق رسانه های مجاز به مردم معرفی شود. نحوه فعالیت‌های گروه رومی بر پایه موسیقی تلفیقی است که مخاطبان عام چندان تمایلی برای شنیدن آن ندارند به همین دلیل ما می‌دانیم که مخاطبان خاص تری از کارهای ما استفاده می کنند که باید تلاش کنیم بهترین اثر را به آنها ارائه دهیم.

سرپرست گروه «رومی» در پایان صحبتهای خود توضیح داد: تمامی نوازندگان از اعضای همیشگی گروه «رومی» هستند و ما برای تولید آلبوم جدید از نوازنده مهمان استفاده نخواهیم کرد.

پدرام درخشانی از جمله آهنگسازان و نوازندگان موسیقی است که طی سالهای اخیر عمده فعالیت خود را به تولید آثاری در زمینه موسیقی تلفیقی معطوف کرده است. حضور در کنسرت‌های مختلف حوزه موسیقی سنتی و پاپ به عنوان نوازنده سنتور، تلاش برای ایجاد شکلی متفاوت از نوازندگی سنتور و تولید مجموعه آثار موسیقایی مختلف از جمله رومی یک تا سه از جمله فعالیت‌های این هنرمند در عرصه موسیقی است.