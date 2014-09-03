به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آب استان بوشهر اظهار داشت: آب یکی از مهمترین نیازهای بشر در عرصه‌های مختلف است که متاسفانه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه تامین آب روبرو شده‌ایم.

وی به وضعیت آب استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بخش عمده آب استان بوشهر از خارج از استان تامین می‌شود که لازم است تا در زمینه مصرف مناسب منابع آبی بهترین عملکرد را داشته باشیم و شاهد صرفه‌جویی مناسبی باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: در گناوه ورود فاضلاب به دریا یکی ازمهم‌ترین مشکل دفع فاضلاب است، که مشکلات زیست محیطی دراین منطقه به دنبال دارد و باید در اجرای طرح تکمیل فاضلاب گناوه شتاب گیرد.

خطوط آب و فاضلاب روستایی استان فرسوده است

رستمی به برنامه‌های تامین اب استان بوشهر اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه های ما تامین آب مستقل به بوشهر است که با تفکیک کردن آن از ایستگاه پمپاژ شبانکاره عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: شبکه فاضلاب شهر چغادک از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و هنوز سیستمی برای آن طراحی نشده و کانال های آن حکم دفع آب های سطحی و فاضلاب خانگی دارند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: در حال حاضر وضعیت خطوط آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر بسیار فرسوده و میزان مصرف آب مردم بالا است.