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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

همزمان با دهه كرامت/

شهر ميامي ميزبان خادمان امام رضا(ع) شد

شهر ميامي ميزبان خادمان امام رضا(ع) شد

ميامي - خبرگزاري مهر: همزمان با دهه كرامت كاروان در سايه خورشيد با حضور خادمان آستان مقدس رضوي ميهمان مردم شهرستان ميامي شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از خدام و پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) بعد از ظهر چهارشنبه با حضور پرشور آحاد مردم شهرستان ميامي در ميدان امام رضا(ع) و در مسجد امام حسن مجتبي(ع) برگزار شد.

خادمان حرم ثامن الحجج (ع) در ابتدای ورود خود به شهرستان ميامي، مورد استقبال مسئولان و مردم قرار گرفته و طبق اوّلین برنامه خود به گلزار شهداء رفتند و ضمن تجدید میثاق با امام راحل(ره) و شهداء به غبار روبی قبور مطهر شهداء پرداختند.

 خادمان حرم مطهر پس از مراسم غبارروبی گلزار شهدا مورد استقبال عظیم مردم ولایت مدار ميامي قرار گرفته و در مسجد امام حسن مجتبي(ع) با مردم دیدار کردند.

در این مراسم صلوات خاصه حرم مطهر امام هشتم شیعیان(ع) توسط خادم حرم مطهر قرائت شد و به مراسم شور و حال معنوی خاصی بخشید و پس از آن نیز نماز ظهر وعصر به همراه خادمان حرم مطهر برگزار شد.

در ادامه خادمان آستان قدس رضوي با خانواده شهيد جواد نوروزي و شهيد علي اكبر نوروزپور ديدار كردند.

این کاروان صبح امروز برنامه خود را در آستانه مقدسه امامزاده محمد دیزج شاهرود آغاز کردند.

کد مطلب 2363691

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