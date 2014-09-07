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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۱۰

اخبار امنیتی /

داعش 40 نفر را در موصل اعدام کرد

داعش 40 نفر را در موصل اعدام کرد

اعدام چهل نفر در موصل، موضع گیری مفتی سعودی ها درباره داعش و اخباری درباره کشته شدن فرماندار حدیثه از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع امنیتی در نینوا اعلام کردند: گروهک داعش چهل نفر که در میان آنها تعدادی کودک نیز دیده می شود را در موصل اعدام کرد.

از سوی دیگر شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی گروهک داعش را گروهی ظالم خواند و گفت: اگر این اعضای این گروهک با مسلمانان مبارزه کنند مسلمانان باید با آنها بجنگند و آنها شر و مصیبت هستند.

در همین حال پایگاه المسله به نقل از یک منبع امنیتی که نامش را فاش نکرد از کشته شدن عبدالحکیم الجغیفی فرماندار حدیثه بر اثر اصابت موشک به محلی که احمد خلف الدلیمی استاندار و الجغیفی در آن حضور داشتند خبر دادند.

کد مطلب 2366062

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