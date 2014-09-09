آغاز جنگ سایبری اتحادیه اروپا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با تصمیمات روسیه در مسایل اوکراین تحریم های متعددی را علیه این کشور اعمال کرده اند. تحریم ها از جنبه های مختلف می تواند دو طرف را متضرر کند.



تحریم های اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه اقتصاد روسیه فلج می کند، کشورهای اروپای شرقی که با این کشور مبادلات اقتصادی دارند را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با شدت گرفتن تحریم ها دسترسی روسیه به بازارهای اقتصادی و نفتی دنیا، بخش های انرژی، فناوری، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات نظامی و.... نیز محدودتر خواهد شد. در روزهای اخیر، مقامات انگلیسی نیز خواستار محرومیت روسیه از میزبانی رقابت های جام جهانی 2018 به دلیل مداخله در نا آرامی‌های داخلی اوکراین شدند.



اما از سوی دیگر، دیمیتری میدویدیف، نخست وزیر روسیه در خبری اعلام کرد که با شدت گرفتن تحریم ها حریم هوایی خود را بر کشورهای غربی خواهد بست.

* آغاز جنگ های سایبری اتحادیه اروپا علیه روسیه

در عصر ارتباطات و مدرنیته، حملات سایبری تبدیل به یکی از قوی ترین و موثرترین جنگ ها بین کشورهایی شده که با اقدامات نظامی در روبروی یکدیگر می ایستند.

اتحادیه اروپا جنگ جدیدی را با عنوان "دفاع سایبری" علیه روسیه آغاز کرده است. بنا به گزارشات منتشر شده، مقامات امریکایی معتقدند که ارتش سایبری روسیه با اتخاذ استراتژی های زیرکانه توانسته به اطلاعات نظامی یا سایر اقدامات دولتی اوکراین پی برده و هر روز نیز بر شدت حملات سایبری افزوده می شود. اتحادیه اروپا در خبری اعلام کرده است، اگر روسیه حملات سایبری خود را متوقف نکند، آنها نیز به واکنش مقابل روی خواهند برد.