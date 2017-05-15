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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

حملات سایبری اخیر بر نهادهای اتحادیه اروپا تأثیری نداشته است

حملات سایبری اخیر بر نهادهای اتحادیه اروپا تأثیری نداشته است

سخنگوی کمیسیون اروپا در اظهاراتی اعلام کرد: این کمیسیون هیچ گزارشی از سوی نهادها و یا سازمان های تابعه خود دال بر تأثیرگذاری حملات گسترده سایبری اخیر در سطح جهان دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «Margaritis Schinas» (مارگاریتس شیناس) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز در اظهاراتی به برخی اخبار درباره حملات سایبری گسترده به نهادهای اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

سخنگوی کمیسیون اروپا در این باره اعلام کرد: نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا تحت تأثیر حملات سایبری اخیر در سطح جهان قرار نگرفته اند.

وی ادامه داد: کمیسیون اروپا هیچ گزارشی از سوی نهادها و یا سازمان های تابعه خود دال بر تأثیرگذاری حملات گسترده سایبری اخیر در سطح جهان دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است، روز گذشته اخباری درباره حملات گسترده سایبری در سطح جهان منتشر شده بود؛ خبری که امروز برخی رسانه ها از آن به عنوان احتمال تأثیرگذاری این حملات بر اتحادیه اروپا از آن یاد می کردند؛ اما سخنگوی کمیسیون اروپا این خبر را صراحتاً رد کرده است.

کد مطلب 3979547

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