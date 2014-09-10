به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا که انتخابی جام جهانی 2015 شیلی است، درحالی با پیروزی ارزشمند تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر عربستان و صعود این تیم به مرحله دوم مسابقات همراه شد که این موفقیت کمتر مورد توجه رسانه‌های تصویری و خبری قرار گرفته است.

شاگردان مصطفی قنبرپور این رقابتها را با دو پیروزی مقابل قطر و عربستان آغاز کردند، تیم‌های که با سرمایه‌گذاری بسیار، استفاده از مربیان خارجی، حضور در اردوهای اروپایی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های برتر جهان برای صعود و رسیدن به جام جهانی پای در رقابتهای آسیایی گذاشته‌اند، موضوعی که پیروزی تیم ایران را ارزشمندتر جلوه می‌دهد.

این موفقیت اما در سایه کم‌توجهی رسانه‌ها قرار گرفته است. از یکسو صداوسیما بازی‌های این تیم را بصورت زنده حتی از شبکه ورزش هم پخش نکرد و در بخش‌های خبری اولیه بعد از پیروزی برابر عربستان، اشاره به صعود تیم نوجوانان به مرحله بعدی نشد.

از سوی دیگر برخی از رسانه‌های داخلی هم بصورت نصفه و نیمه به پوشش اخبار برد این تیم آنهم مقابل عربستان پرداخته و کمتر اشاره به صعود زودهنگام تیم نوجوانان به جمع 8 تیم برتر آسیا داشته‌اند و از کنار این اتفاقات مهم فوتبال ایران به راحتی گذشتند.

درحالیکه در سال‌های اخیر خصوصا کشورهایی مانند اسپانیا و آلمان به فوتبال دنیا ثابت کرده‌اند، یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای موفقیت تیم‌ ملی فوتبال یک کشور توجه به تیم‌های پایه خصوصا تیم‌های نوجوانان و جوانان است، اما در ایران این موضوع و نگاه بصورت منطقی و حرفه‌ای وجود ندارد.

در این روزها که باشگاه‌های ایران توجه کاملی به بحث‌های آکادمیک و فوتبال پایه نمی‌کنند، فدراسیون فوتبال، کمیته جوانان و خصوصا مربیانی از جمله مصطفی قنبرپور و علی دوستی‌مهر با سفر به استان‌های مختلف و برگزاری دوره‌های استعدادیابی، نفرات مستعد و آینده‌دار را شناخته و آنها را در تیم‌های ملی پرورش می‌دهند.

آنها در روزهایی که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار دارند، تیم‌های خود را با حمایت فدراسیون فوتبال و در سایه مشکلاتی از جمله لغو اردوها و دیدارهای تدارکاتی، آماده مسابقات می‌کنند، پس این انتظار منطقی است که این تیم‌ها وقتی موفقیتی را بدست می‌آورند، حداقل توجهات رسانه‌ای را در کنار خود احساس کنند.

هرچند شبکه ورزش روز گذشته و پس از پایان دیدار ایران و عربستان، مسابقات ایران با قطر را پخش کرد! که باز هم جای امیدواری است زیرا کسانی که آن مسابقه را مشاهده کردند، متوجه عملکرد خوب تیم ایران برابر قطر شدند، تیمی که قطعا بازیکنانش می‌توانند با توجه بیشتر و قرار گرفتن در مسیر حرفه‌ای، آینده‌سازان فوتبال ایران باشند.

پس منصفانه نیست صداوسیما توجهی به پخش دیدارهای این تیم ندارد، مسئولان فدراسیون فوتبال هم صحبتی در خصوص پخش نشدن دیدارهای این تیم و موفقیت ارزشمند آنها انجام نداده و رسانه‌ها هم این موفقیت‌ها را چندان در نظر نمی‌گیرند.

البته تیم نوجوانان تا سه‌شنبه شب تنها بخشی از مسیر موفقیت را سپری کرده و با اقتدار از گروهش به مرحله بعدی صعود کرده است اما دیدار با تیم دوم گروه C در مرحله یک‌چهارم نهایی، یک مسابقه مهم برای امروز و فردای فوتبال است زیرا پیروزی در آن باعث جهانی شدن تیم نوجوانان خواهد شد.

در این شرایط اگر صداوسیما قصد پخش زنده بازی‌های تیم نوجوانان را دارد، بهتر است این کار را در بازی آخر این تیم در مرحله گروهی برابر سوریه انجام دهد نه دیدار مرحله حذفی زیرا تجربه ثابت کرده، پخش ناگهانی این دیدارها از شبکه سراسری، تاثیر منفی روی عملکرد نوجوانان می‌گذارد، همان اتفاقی که در سال 2010 رخ داد و باعث شد تیم نوجوانان ایران در مسابقه‌ای که نیاز به پیروزی داشت، ناکام شده و آن تیم در نهایت از صعود به مرحله بعدی باز بماند.

قطعا صعود به جام جهانی نوجوانان اتفاقی است که از یکسو امروز باعث بالارفتن پرچم ایران در دنیا و خوشحالی اهالی فدراسیون و فوتبال‌دوستان می‌شود و از سوی دیگر در فردا روز، بازیکنان این تیم در عرصه جهانی می‌توانند توانایی‌های خود را بیشتر بروز داده، در مسیر پیشرفت قرار گیرند و موفقیت‌های آینده فوتبال ایران را بیش از پیش تضمین کنند.