طرح جمع آوري تابلوهاي غير مجاز در مشهد اجرا می شود/ رفع خطر تابلوها پيش از وقوع طوفان

جلال قرباني در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص ضرورت جمع آوري تابلوهای غیرمجاز از سطح شهر مشهد اظهار كرد: اين تابلوها علاوه بر تاثيري كه بر سيما و منظر شهري دارند از نظر ايمني نيز مورد بحث هستند.

قربانی عنوان کرد: برابر مقررات قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر در هر نقطه از املاک اعم از داخل و یا خارج از ملک، پاساژ، پشت بام، بالکن، اماکن عمومی و... نصب هر گونه تابلوی غیرمجاز ممنوع است.

وي با تاكيد بر اينكه شهرداري مشهد براي تامين امنيت شهروندان تابلوهاي بزرگي كه بر روي پشت بام ها نصب شده اند را جمع مي كند؛‌ توضيح داد: در صورت وقوع بادهاي شديد و طوفان در مشهد اين تابلوها بسيار خطر ساز هستند.

وي با اعلام اينكه تا 15 مهر ماه زمان تعيين شده براي جمع آوري اين تابلوهاست؛ گفت: در صورتي كه شهروندان متخلف اقدام نكنند جريمه اين نصب غير مجاز بر روي بدهكاري ملك محاسبه مي شود.

مدير عامل سازمان ميادين و تره بار و جمع آوري مشاغل مزاحم شهرداري مشهد گفت: براي نصب اين تابلوها مجوزي داده نمي شود چون به طور كلي مشكل امنيتي و مسائل ديگري را در پي دارد.

قرباني با بيان اينكه هر فعاليتي در شهر بايد ضابطه داشته باشد؛ عنوان كرد: اطلاع رساني لازم در سطح شهر براي آگاهي مردم در اين خصوص انجام شده و اطلاعيه اي در تلویزیون‌های شهری، شبکه‌ی استانی، بیلبوردها، رادیو و روزنامه‌های کثیرالانتشار شهرآرا و خراسان درج شده است.

گفتني است در اين اطلاعيه آمده است؛ نصب هرگونه تابلو یا نمایشگر تبلیغاتی، زیباسازی و... بدون اخذ مجوز از شهرداری پیگرد قانونی دارد.

در اين اطلاعيه اعلام شده است؛ آخرین مهلت این سازمان در خصوص جمع آوری تابلوها تا 15 مهر است و پس از این تاریخ موارد متخلف در دستور کار سازمان شهرداری قرار می گیرد.

همچنين ذكر شده است؛ اين مهلت تمدید نمي شود و درصورت عدم جمع آوری تابلوها توسط مالک، شهرداری ضمن جمع آوری تابلوها نسبت به دریافت هزینه های جمع آوری از مالک مي كند.

203 تابلوی غیر مجاز سال گذشته از سطح شهر مشهد جمع آوری شد.