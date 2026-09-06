به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خادمی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز وقوع آتشسوزی در اتاق برق بانک ملی مرکزی اندیمشک به سازمان آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله ۱۲ آتشنشان به همراه سه دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.
وی با تأکید بر حضور سریع نیروهای امدادی در صحنه افزود: آتشسوزی در اتاق برق بانک رخ داده بود اما با اقدام بهموقع، از سرایت آن به ساختمان اداری و سایر بخشها جلوگیری شد.
رئیس سازمان آتشنشانی اندیمشک بیان کرد: طبق بررسیهای اولیه کارشناسان این سازمان، حریق رخ داده در موتورخانه بانک ناشی از اتصال برق بوده اس
ت.
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