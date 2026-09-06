به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه یکشنبه در جریان سفر و بازدید از رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا، با حضور در محل شهادت جمعی از دانش‌آموزان و معلمان دبستان شجره طیبه میناب، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشت.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به حضور در دبستان شجره طیبه میناب، این مکان را یادآور مظلومیت شهدای دانش‌آموز و معلم دانست و افزود: در این مدرسه شاهد جنایتی هستیم که قربانیان آن جمعی از فرزندان و فرهنگیان این سرزمین بودند و خون پاک آنان، در مسیر مقابله با جنایت و ظلم ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه جنایت علیه مردم بی‌گناه بدون پاسخ باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: خون مظلومان اجازه نمی‌دهد جنایت‌های استکبار جهانی بدون پیامد ادامه پیدا کند و بی‌تردید ظلم و جنایت سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.

سردار موحد همچنین با اشاره به حمله اخیر به یک مراسم عروسی و کشته و زخمی شدن شماری از مردم، این حادثه را نمونه دیگری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه غیرنظامیان عنوان کرد و گفت: قربانیان اصلی این اقدامات، مردم بی‌گناهی هستند که در نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حامیان آن آسیب می‌بینند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در ادامه با گرامیداشت یاد امام و شهدای انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد که به برکت خون شهدا، شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خون شهیدان مسیر مبارزه با ظلم را زنده نگه می‌دارد و نابودی رژیم صهیونیستی، به تعبیر وی، می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق وعده‌های الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.