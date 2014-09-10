لیبرال دموکراسی هزینه های زیادی برای جهان تراشید/ نقش جمهوری اسلامی در ایجاد استراتژی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه چهارشنبه در اولین اجلاس عمومی بسیجیان استان لرستان با اشاره به اینکه بسیجیان رهرو راه شهیدان هستند اظهار داشت: امروز در شرایط بسیار خطیری قرار داریم، شرایطی که بسیار سرنوشت ساز بوده و نقطه عطف تاریخی محسوب می شود.

وی از شرایط حاکم بر جهان به پیچ تاریخی یاد کرد و بیان داشت: عبارت پیچ تاریخی بارها از کلام امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی شنیده شده است و بدین معناست که بشریت طی قرون متمادی نظریه های متفاوتی برای نحوه اداره زندگی اجتماعی خود ارائه داده است که تمام این نظریه ها به بن بست رسیده و با شکست مواجه شده اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: کمونیسم که برای ایجاد عدالت، آزادی بشریت و مبارزه با دیکتاتوری جلو آمده بود خود دیکتاتورترین، جنایتکارترین و بی عدالت ترین نظام ها شناخته شد و دین اسلام تناقض و ناتوانی در پیاده سازی نظریه های خیال پردازنه این نظام را در هم پاشید.

لیبرال دموکراسی به سرنوشت کمونیسم مبتلا می شود

سردار نقدی ادامه داد: دین اسلام نشان داد کمونیسم مبنایی ندارد و نمی تواند رساننده جامعه بشری به ساحل امن زندگی سعادتمندانه باشد و همچنین امروز دنیا شاهد همین سرنوشت برای لیبرال دموکراسی است.

وی عنوان کرد: امروز دنیا ناآرام و آشوب زده است که نمونه آن در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، بحرین، حجاز، یمن، لبنان، فلسطین، ترکیه، آلبانی، بوسنی، اوکراین، کشمیر، هند، تونس، سومالی، لیبی، میانمار، اندونزی، آمریکای لاتین، اکوادور و خود آمریکا دیده می شود.

سرار نقدی تصریح کرد: دنیای ناآرام و متشنج امروز نتیجه حاکمیت لیبرال دموکراسی است و در همه اسناد استراتژی آمریکا که بعنوان اسناد راهبردی قرن 21 تدوین شده اند یک وجه مشترک را بیان می کنند و آن رهبری آمریکا بر تمام دنیا است بنابراین جامعه بشری مجبور است این مسیر اشتباهی را برگردد و وارد یک دور جدید شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: تظاهرات موجود در سراسر دنیا و اعتراضات مردم نشان دهنده این مطلب است که مردم دنیا دیگر این راه را نمی خواهند ادامه دهند و بدنبال راه جدیدی هستند که از این بن بست خارج شوند.

نقش خود را در نظام جدید جهان تعریف کنیم

سردار نقدی نقش جمهوری اسلامی ایران و دنیای اسلام را برای ایجاد استراتژی جدید در جهان بسیار حساس دانست و بیان داشت: اگر ما غفلت کنیم و مشغول دنیا و لذت هایمان شویم عده ای می نشینند و ایدئولوژی های جدیدی را می تراشند همانطور که در سال های گذشته ایده هایی نادرست قبلی را مطرح کردند.

وی با بیان این مطلب که نظام لیبرال دموکراسی برای جهان هزینه های زیادی را تراشید اضافه کرد: نمونه آن وجود دو جنگ جهانی، بمباران های اتمی، جنایت های موجود در غزه و ویتنام و وجود صدام حسین ها و محمدرضا شاه ها و حسنی مبارک ها است و بالاخره با صرف این هزینه های سنگین قضاوت بشری به اینجا رسید که نظام حاکم بر جهان جنایتکارترین نظام ها است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: امروز فرصت استثنایی پیش آمده است تا جامعه بشری راه اسلام را در پیش بگیرد همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیرا فرمود: باید بیدار باشیم و نقش خود را در نظام جدید جهان تعریف کنیم.

سردار نقدی با طرح این پرسش که نقش اسلام در نظم نوین جهان چیست سخنان خود را اینگونه ادامه داد: ملت ما توانسته است با ایثار، از خود گذشتگی و دنباله روی صحیح از ولایت با تبعیض و دیکتاتوری مبارزه کند و نشان دهد اسلام راه مبارزه با ظلم و تجاوزگری است تا جایی که دنیا پذیرفته است الگوی اسلامی بهترین الگو برای مبارزه با قدرت های شیطانی است.

آمریکا درصدد نشان دادن چهره ای زشت و ناموجه از اسلام است

وی مطرح شدن نام انقلاب اسلامی در بین کشورهای مسلمان جهان را عامل قدرت گرفتن آنها دانست و افزود: از زمانیکه نام انقلاب اسلامی در کشورهای تحت سلطه استکبار برده شد این کشورها قدرت گرفته و پیروزی های آن ها علیه صیهونیسم شروع شد و لبنانی که زیر بار استکبار و مرکز عیش و نوش و شهوت رانی شیوخ کشورهای خاورمیانه بود تا جاییکه به آن عروس خاورمیانه می گفتند به اسطوره مقاومت تبدیل شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امروز وقتی نام رهبر حزب الله آورده می شود ترس را می توان در چشمان رئیس جمهور آمریکا مشاهده کرد و این صلابت از اسلام است بنابراین اسلام این ملت را نجات داد و جای قومی گری و طایفه گری در مصر و لبنان را گرفت.

سردار نقدی با بیان این مطلب که با اسلام می شود مقابل هر گونه دشمنی ایستاد بیان داشت: اسلام دین مبارزه و جهاد است و نام خود را در مبارزه ثابت کرده است به طوریکه کسانیکه جنس آزادیخواهی دارند حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی فوج فوج در حال پیوستن به سمت اسلام هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا درصدد تخریب اسلام و نشان دادن چهره ای زشت و ناموجه از اسلام است تصریح کرد: آمریکایی ها با زشت نشان دادن اسلام در دنیا می خواهند بین مسلمانان تفرقه راه بیندازند و برای همین خاطر نیروهای ضد اسلامی را در زیر چتر خود جمع کرده اند و این گروه ها را به جان اسلام و مسلمانان انداخته اند.

امروز دنیا در خلاء ایدئولوژی بسر می برد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: هر کسی که کار زشتی را انجام می دهد آن را مخفی می کند ولی گروه تکفیری داعش از جنایات خود فیلم گرفته و آن ها را در سراسر دنیا مخابره می کند و علت این کار آن ها این است که آنها ماموریت دارند اسلام را در نظر دیگران منفور کنند.

سردار نقدی با بیان این مطلب که تا زمانیکه ما نتوانیم زیبایی های اسلام را جلوه گر کنیم نمی توانیم ایدئولوژی برگزیده ای برای جهان باشیم ادامه داد: جامعه ای که در آن بیکاری بیداد می کند، اعتیاد فراوان است، آمار طلاق بالا است و بی بند و باری حاکم است نمی تواند جامعه ای الگو برای جهانیان باشد.

وی اظهار داشت: برای داشتن یک زندگی سعادتمندانه بایستی به شعارهایی که می دهیم جامه عمل بپوشانیم همانطور که پیامبر اکرم در صدر اسلام و در کمتر از سه دهه چنان تحولی در دنیای عرب ایجاد کرد که توانست تمدن های مصر، ایران و روم را به سمت خود بکشاند و مردم فقیر عرب به جایگاه بالایی در جهان رسیدند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امروز دنیا در خلا ایدئولوژیک بسر می برد بیان داشت: در این برهه زمانی اسلام می تواند خود را خوب نشان داده و ایدئولوژی برگزیده ای باشد لذا نباید غفلت کرد و چرت زد چرا که آنچه دغدغه رهبر انقلاب اسلامی نیز بوده همین مسئله است.

دولت به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات را حل کند

سردار نقدی به لزوم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت آحاد جامعه برای پیشرفت تاکید کرد و گفت: تمامی مردم بایستی در صحنه بوده و هرکسی نقش خود را در به سامان رساندن نابسامانی ها ایفا کند و سپردن همه امور به مرکز امری اشتباه است.

وی نقش بسیجیان در مسیر پیشرفت کشور را بسیار سنگین دانست و افزود: برای رفع معضلاتی همچون بیکاری، اعتیاد، طلاق، بی بند و باری و ... همه مردم و به ویژه بسیجیان بایستی احساس مسئولیت کنند و تمامی مسئولیت ها را به دولت واگذار نکنند چرا که دولت به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات را حل کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: در همه زمینه های مهندسی، پزشکی، ورزش، صنعت، دانشگاه و ... بسیجی وجود دارد لذا بایستی از تجربه و منطق آن ها برای رفع مشکلات استفاده کرد.