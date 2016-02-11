راه انتخابی ملت ایران تا سقوط کامل رژیم صهیونیستی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در بجنورد افزود: یوم الله ۲۲ بهمن روز تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: دشمنان اسلام با تلاش و صرف هزینه‌های بسیار سعی در براندازی نظام اسلامی دارند اما مردم ایران در برابر تمام تلاش‌ها و هجمه های ماهواره‌ای و ترفندهای متعدد دشمنان نظام ایستادگی می‌کند.

سردار نقدی اظهار کرد: امروز آمریکا دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار برای براندازی نظام تصویب و هزینه کرده است اما این هزینه‌ها در برابر ایستادگی ملت ایران ناچیز است چرا که جمهوری اسلامی نه زیر بار ظلم می‌رود و نه به کسی ظلم می‌کند.

وی گفت: ملت ایران حقیقت را خوب دریافته است و از تهدیدها و تحریم‌ها دشمنان نیز نمی‌هراسد.

سردار نقدی افزود: خراسان شمالی که روزی جزو خراسان بزرگ بود مردم آن زبان خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند که این نتیجه ۵۰ سال دوستی ایران با آمریکا بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مردم این استان در زمینه‌های مختلف موفقیت کسب کردند بلکه امروز در تمام عرصه ها، اعم از عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور پر شور دارد.

وی در ادامه گفت: امروز مردم ۵۳ کشور دنیا برای درمان به ایران می‌آیند که این نتیجه پیروزی انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

سردار نقدی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس ایران را آمریکایی‌ها تعیین می‌کردند اما امروز ملت ایران خود در تصمیم گیری‌های کشورشان نقش داشته و از تمام جهات آزادی دارند.

وی تصریح کرد: امروز با اراده ملت ایران ابر قدرت‌ها نمی‌توانند هیچ غلطی انجام دهند و چیزی جز ذلت و خواری برای آنان باقی نمی ماند.

سردار نقدی با اشاره به نقش آفرینی ملت ایران و مردم خراسان شمالی در پیروزی‌های اخیر سوریه اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در مقابل تکفیری‌ها و دفاع از حرم حضرت زینب کبری (س)، آمریکایی‌ها و دشمنان اسلام را وحشت زده کرده است و آنان احساس خطر می‌کنند.

وی گفت: امروز ایستادگی و مقاومت ملت ایران سبب شده تا این کشور امنیت بی نظیری در سطح منطقه و جهان داشته باشد و مردم آن بدون هیچ احساس ناامنی زندگی کنند.

سردار نقدی افزود: امروز ایران قوی‌ترین نیروی های مسلح را در منطقه و جهان دارد و براساس برآوردهایی که کشورهای غربی طبق معیارهای مادی خود انجام دادند ایران از لحاظ ارتش و نیروهای مسلح جزو هشتمین قدرت جهان است.

وی گفت: امروز هیچ ابرقدرتی یارای ایستادگی و مقابله در برابر ارتش و نیروهای مسلح ایران را ندارد و نخواهد داشت.

سردار نقدی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد پیشرفت اقتصادی، معیشتی و علمی ایران را در گرو رابطه با آمریکا می‌دانند اما این افراد خطا می‌کنند چراکه ۵۰ سال دوستی با آمریکا نتیجه‌ای جز عقب ماندگی، بی سوادی، فلاکت و ... را به همراه نداشته است.

وی افزود: امروز باید وضعیت کشورهایی که با آمریکا رابطه دارند را دید که تنها فقر و فلاکت نصیب آنان شده است.

سردار نقدی گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد مردم عربستان زیر خط فقر هستند که این نتیجه دوستی با آمریکا است.

وی افزود: آمریکا امروز ۱۹هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و با بهم ریختن عربستان و یمن و غارت نفت آنان خود را پیش می‌برد و این نشان می‌دهد که ایران با چنین کشور ضعیفی مواجه است که توان نظامی و اقتصادی نیز ندارد.

سردار نقدی تاکید کرد: ملت ایران و مردم ولایت مدار خراسان شمالی در یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و ثابت کردند که مسیر انتخابی آنان عقب گرد ندارد و تا سقوط کامل رژیم صهیونیستی راه و مسیر انتخابی آنان ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج مستضعفان کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران در انتخابات هفتم اسفندماه بار دیگر بصیرت خود را نشان خواهند داد و اصلح ترین و مجاهدترین نمایندگان را انتخاب می‌کنند.