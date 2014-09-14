«محافظان کهکشان» 600 میلیون دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم که محصول مشترک دیسنی و مارول است در مجموع موفق شده تاکنون 600 میلیون دلار در سراسر جهان بلیت بفروشد و علاوه بر این نام خودش را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تابستانی در آمریکای شمالی به ثبت برساند.

در باکس آفیس جهانی هنوز «لبه انقراض» به کارگردانی مایکل بی از کمپانی پارامونت در راس فیلم‌های امسال قرار دارد و فروشی یک میلیارد و 77 میلیون دلاری را ثبت کرده است. تاکنون «محافظان کهکشان» فیلم شماره هشتم در میان 10 فیلم پرفروش جهانی امسال است.

در میان فیلم‌های پردرآمد دیگر، «محافظان کهکشان» تاکنون موفق شده از «مرد آهنی» با فروش 585 میلیون دلار جلو بزند، اما پشت سر «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم2» با فروش 605.6 میلیون دلار قرار دارد.

در «محافظان کهکشان» ریس پرت، زویی سالاندا، دیو باتیستا، لی پیس و بردلی کوپر نقش آفرینی کرده اند. وین دیزل، دجیمون هونسو، جان رایلی، گلن کلوز و بنسیو دل تورو هم از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم با بودجه 170 میلیون دلاری ساخته شده و موفقیت آن موجب شده تا مارول و دیسنی اعلام کنند قصد دارند ادامه‌ای از آن را برای 28 جولای 2017 راهی سینماها کنند. فیلم بعدی را هم جیمز گان کارگردانی خواهد کرد.