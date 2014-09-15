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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۱۹

پس از سد سیاه بیشه؛

دومین طرح تلمبه ذخیره‌ای کشور در رودبار کد اجرایی گرفت

دومین طرح تلمبه ذخیره‌ای کشور در رودبار کد اجرایی گرفت

مجری طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان گفت: طرح تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان کد اجرایی گرفته و برای آن در سال‌ جاری نیز درخواست بودجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب اظهارداشت: یکی از موارد مهم در این طرح این است که بتوانیم عملیات اجرایی طرح تلمبه ذخیره‌ ای این پروژه که ظرفیت آن 1000 مگاوات است را آغاز و همین روند حفظ پرسنل کاری را در پروژه حفظ کنیم.

مجری طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان افزود: برنامه‌ ریزی شده تا هر دو واحد نیروگاه سد طی سال آینده به شبکه سراسری برق تحویل شوند.

وی ادامه داد: مناقصه این طرح نیز انجام و پیمانکاران آن انتخاب شده که با تامین بودجه، در نظر داریم تا در نیمه دوم سال‌ جاری وارد فاز اجرایی پروژه شویم.

سد و نیروگاه رودبار لرستان به‌ عنوان نخستین سازه بزرگ آبی بر روی رودخانه رودبار از سر شاخه‌های دز در 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان در حال ساخت است.

کد مطلب 2370179

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