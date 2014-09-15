به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب اظهارداشت: یکی از موارد مهم در این طرح این است که بتوانیم عملیات اجرایی طرح تلمبه ذخیره ای این پروژه که ظرفیت آن 1000 مگاوات است را آغاز و همین روند حفظ پرسنل کاری را در پروژه حفظ کنیم.
مجری طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان افزود: برنامه ریزی شده تا هر دو واحد نیروگاه سد طی سال آینده به شبکه سراسری برق تحویل شوند.
وی ادامه داد: مناقصه این طرح نیز انجام و پیمانکاران آن انتخاب شده که با تامین بودجه، در نظر داریم تا در نیمه دوم سال جاری وارد فاز اجرایی پروژه شویم.
سد و نیروگاه رودبار لرستان به عنوان نخستین سازه بزرگ آبی بر روی رودخانه رودبار از سر شاخههای دز در 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان در حال ساخت است.
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