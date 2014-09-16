به گزارش خبرنگار مهر، در پی قطع درختان باغ پسیان در خیابان ولیعصر و تخریب بخشی از آن با توجه به قرارگیری این باغ زیبا در بر خیابان ولیعصر و حساسیت موضوع از ابعاد زیست محیطی و میراث فرهنگی تعداد زیادی ازفعالان این حوزه ها برای جلوگیری از ادامه روند تخریب و نابودی این باغ پیگیریهایی انجام داده واطلاعات تکمیلی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.

باغ پسیان در بر خیابان ولیعصر که مدتی است قطع درختان آن برای ساخت هتلی 15 طبقه در آن آغاز شده است

باغ پسیان در پلاک ثبتی 1/3545 به مساحت 2 هزار و 633 متر مربع واقع شده است. این باغ شامل خانه تاریخی پسیان و بیش از صد اصله درخت چنار تنومند و قدیمی است.

در تاریخ 20/12/1392 پروانه ساختمان هتل 15 طبقه به شماره 22283/100 در این باغ صادر شده است. این پروانه بر اساس بند 3 مصوبه شماره 515 کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1391 صادر شده است.

خانه تاریخی پسیان در دل باغ ، قدمت: دوره پهلوی اول

یک فعال محیط زیست در این باره به خبرنگارمهر می گوید: بررسی مصوبه کمیسیون ماده 5 نشان می دهد که شهرداری تهران تقاضای ساخت مجتمع جهانگردی 31 طبقه در این باغ را به کمیسیون ماده 5 برده است که در نهایت کمیسیون با ساخت هتلی 17 طبقه موافقت کرده است.

به گفته او، البته مصوبه کمیسیون به امضای نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده وزارت نیرو نرسیده است که این موضوع یادآور مخالفت نماینده سازمان محیط زیست با مصوبه دیگر کمیسیون ماده 5 درباره تخریب باغ معنوی جمشیدیه است.

فرشید ایلاتی اضافه می کند: با وجود عدم موافقت نماینده سازمان حفاظت محیط زیست این مصوبه با امضای نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی، رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران به تصویب رسیده است.

این فعال محیط زیست معتقد است: از میان امضاهای فوق مهمترین امضاء مربوط به نماینده سازمان میراث فرهنگی است چرا که سازمان میراث فرهنگی در 7 دیماه سال 1390 خیابان ولیعصر را به ثبت میراث ملی رساند.

به گفته او، با این وجود بر اساس صورتجلسه شماره 1 کمیته فنی معاونت حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی مورخ 4 دیماه 1391 ، ساخت این هتل بلامانع اعلام شد. این مصوبه در زمان ریاست محمد شریف ملک زاده در این سازمان تصویب شد.

او تأکید می کند: باید مسولان وقت سازمان میراث فرهنگی توضیح دهند که چطور با وجود ثبت میراثی خیابان ولیعصر با ساخت هتل 15 طبقه و شاید 31 طبقه در کنار این خیابان موافقت کرده اند؟

آنطور که ایلاتی می گوید: موضوع دیگر آن است که امضای نمایندگان وقت سازمان میراث فرهنگی در بین امضاهای طرح تفصیلی تهران نیز دیده می شود. طرحی که بر مبنای آن کاربری جداره خیابان ولیعصر M111 تعیین شده است (محدوده قرمز رنگ در تصویر ).

به گفته این فعال محیط زیست، این کاربری سنگین ترین کاربری در طرح تفصیلی تهران بوده و بر اساس آن حداقل تراکم ساختمانی 440 درصد در 9 طبقه پیش بینی شده است. بر طبق طرح تفصیلی پهنه M111 مناسب برای بلند مرتبه سازی های بالای 12 طبقه است.

آنچه مسلم است با اجرای این طرح، دو سوی خیابان ولیعصر را ساختمان های حداقل 9 طبقه با ارتفاع حداقل 30 متر احاطه می کند و خیابانی که زمانی به چنارهای بلند و زیبای دو سویش شناخته می شد،در آینده نزدیک باساختمان های بلند تجاری و اداری احاطه خواهد شد.

عملیات ساختمانی این برج ها درختان باقی مانده را نیز از بین خواهد برد و درختانی هم که از عملیات ساختمانی و گودبرداری های عظیم جان سالم به در ببرند با ساخت این بناها امکان بهره مندی از نور آفتاب را از دست خواهند داد.

بنابراین چنانچه مسئولان هر چه سریعتر جلوی ساخت و ساز برج ها و تخریب باغ های ارزشمند این خیابان را نگیرند و به گوشزدهای فعالان محیط زیست با بی تفاوتی برخورد کنند ظرف کمتر از یک دهه یکی از زیباترین میراث های طبیعی و ملی کشور یعنی خیابان ولیعصر و چنارهایش را نیز همچون هزاران هکتار فضای سبز اطراف تهران برای همیشه از دست خواهیم داد.

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گزارش از بهار سلاحورزی