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۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۰۸

تخریب باغ پسیان در خیابان ولیعصر

تخریب باغ پسیان در خیابان ولیعصر

یک فعال محیط زیست از فعالیت اره‌های موتوری برای قطع درختان و تخریب باغ زیبای پسیان در خیابان ولیعصر خبر داد.

صادق کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:  از حدود دو هفته قبل قطع درختان این باغ زیبا در خیابان ولیعصر آغاز شد.

وی با بیان اینکخه  این باغ چهارمین باغی است که در محدوده ایستگاه پسیان در خیابان ولیعصر تخریب می شود اظهار داشت:  باغ اول به طور کامل از بین رفت و در آن اسکلت برج آبی رنگی بالا رفت که فعلا به دلیل عدم پرداخت عوارض شهرداری متوقف شده است.

به گفته این فعال محیط زیست، در حال حاضر درختان باغات شماره دو و سه نیز از بین رفته اند و این باغات برای شروع گودبرداری برای ساخت برج های تجاری آماده می شوند.

کاشانی تصریح کرد: بخشی از باغ پسیان در روزهای گذشته از بین رفته است ولی بخش بیشتر باغ هنوز باقی مانده است. 

تصاویر گویای تخریب این باغ زیبا در روز روشن و پیش روی چشمان شهروندان تهرانی است

 کاشانی تأکید کرد:  قطع درختان در محدوده شهرها بر طبق قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی جرم است.

وی افزود: واقع شدن این باغات در جداره خیابان ولیعصر که در سال 1390 به ثبت ملی رسیده است بر عمق فاجعه می افزاید زیرا تخریب این باغ علاوه بر تخریب محیط زیست تجاوز به یک میراث ملی ثبت شده و تخریب زیباترین منظر یکی از زیباترین خیابان های جهان است.

این فعال محیط زیست یادآور شد: همانطور که در تصاویر مشاهده می شود تخریب باغ پسیان هنوز در تصاویر هوایی قابل رویت نیست چرا که چند هفته ای بیشتر از شروع تخریب نمی گذرد بنابراین ضروری است قبل از اینکه کل باغ و خانه تاریخی آن تخریب شود مسئولان سریعا اقدامات قانونی را انجام دهند.

کد مطلب 2365999

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    نظرات

    • س. ا ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
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      پاسخ
      حدود 2 هفته پیش از خیابان برزیل عبور میکردم متوجه شدم برای مرمت منزلی قدیمی که بسیار هم زیبا بود اقدام شده. 3روز بعد که دوباره از همون مسیر رد شدم دیدم ساختمان در حال تخریب هستش متاسفانه. نمیدونم اون ساختمان برای چی دو روز بعد از عملیات مرمت تخریب شد. این داستان حفظ و نگهداری تاریخ ما توی این کشور هست. اگرکسی راجع به این ملک اطلاعات داره ممنون میشم در اختیار من بگذاره

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