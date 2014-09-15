به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل ویراست دوم دستورالعمل رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی که از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، به شرح زیر است:
مقدمه:
وجود تعداد قابل توجه خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی در کشور و تفاوت فاحش موجود در عملکرد آنها از جمله در میزان تولید خبر، گستره فعالیت، انتشار چند زبانه، سرعت در تولید و انتشار اخبار، تعداد دفاتر و نمایندگیهای خبری در داخل و خارج از کشور، میزان بهرهمندی از تکنولوژیهای جدید رسانهای، رعایت اصول حرفهای و دهها موضوع دیگر، ایجاب مینماید که عدالت رسانهای در نگرش به خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی برقرار شود و هر مؤسسه خبری در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و آنها که فعالتر و برترند در ارزیابیها مورد غفلت واقع نشوند.
دستورالعمل ذیل با هدف ارتقاء جایگاه حرفهای خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی و برقراری عدالت رسانهای تهیه و تنظیم شده است. البته پیش نویس اولیه این دستورالعمل توسط تعدادی از روزنامهنگاران مطلع و مدیران خبرگزاریها و کمک کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی تهیه شده و سپس در اختیار مدیران محترم خبرگزاریها و جمعی از اهالی رسانه قرار گرفت تا پیشنهادها و نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه نمایند و آنچه در پی میآید ماحصل نظرات و پیشنهادهای واصله است.
ماده (1): به منظور تعیین رتبه خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی، هیئت رتبه بندی با ترکیب ذیل برای مدت 2 سال تشکیل میشود:
1- مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی به عنوان رئیس هیئت
2- دو نفر از استادان علوم ارتباطات و روزنامهنگاری؛
3- سه نفر از مدیران عامل خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی به انتخاب آنان(دو نفر ازخبرگزاری ها و یک نفر از پایگاههای خبری)
4- یک نفر از روزنامهنگاران آگاه به حوزه فعالیت خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی به عنوان مسؤول دبیرخانه و دبیر هیئت رتبهبندی.
تبصره (1): جلسات هیئت رتبهبندی با دعوت رئیس هیئت برگزار میشود و جلسات با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آنان با رأی اکثریت نسبی قابل اعتبار است.
تبصره (2): انتخاب اعضای مندرج در ردیفهای 2 تا 4 در نخستین دوره توسط مدیران عامل خبرگزاریهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت میگیرد.
تبصره (3): برای دوره دوم به بعد 11 نفر از مدیران عامل خبرگزاریهای دارای رتبه اول تا یازدهم و 10 نفر از مدیران پایگاههای خبری اینترنتی حائز رتبه اول تا دهم مسؤولیت انتخاب اعضای هیأت رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی مندرج در ردیفهای 2 تا 4 ذیل ماده (1) را به عهده دارند.
تبصره (4): جلسات مدیران عامل خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی به منظور انتخاب اعضای هیئت تعیین رتبه بندی با حضور اکثریت مطلق افراد رسمیت مییابد و تصمیمات آنان با رأی اکثریت نسبی قابل اعتبار است.
تبصره (5): مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مسؤول دعوت مدیران عامل خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی به منظور انتخاب اعضای هیأت موضوع ماده (1) است و یک ماه قبل از پایان هر دوره می بایست انتخابات را برگزار نماید.
تبصره(6): مدیران عامل خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی یا نماینده تام الاختیار ایشان بدون حق عوض شدن در جلسات رتبه بندی شرکت می کنند.
ماده (2): هیأت رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی موظف است مطابق شاخصهای این دستورالعمل، هر شش ماه یکبار، اقدام به رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی دارای مجوز نموده و نتیجه را منتشر کند.
ماده (3): شاخصهای رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی و میزان امتیاز هر یک از شاخصها مطابق جدول زیر خواهد بود:
جدول شاخصهای رتبه بندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی
ماده (4): در صورت اعتراض مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی به نتیجه رتبهبندی، موضوع توسط هیئت رتبهبندی مورد بررسی مجدد قرار میگیرد و در صورت تأکید هیأت بر تصمیم قبلی، نظر هیأت منتخب معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی متشکل از 3 نفر از روزنامهنگاران خبره، قطعی خواهد بود.
ماده (5): دبیرخانه هیئت رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی در اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با حضور 2 کارشناس آگاه به امور خبرگزاریها و پایگاههای خبری تشکیل میشود و مسؤولیت آن با دبیر هیئت است.
تبصره (1): دبیرخانه موظف است اطلاعات مربوط به خبرگزاریها و پایگاههای خبری اینترنتی را براساس شاخصهای تعیین شده و مفاد این دستورالعمل، دستهبندی و تنظیم کرده و به هیأت رتبهبندی جهت تصمیم گیری ارائه نماید.
ماده (6): شیوه نامه اجرایی شاخصهای این دستورالعمل توسط دبیرخانه تهیه میشود و پس از تصویب هیأت رتبهبندی اجرا میگردد.
ماده (7): تغییر و یا اصلاح مفاد این دستورالعمل با پیشنهاد دبیرخانه ویا هیأت رتبهبندی و تصویب معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر است.
ماده (8): این دستورالعمل شامل 8 ماده و 6 تبصره در تاریخ به تصویب معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از این تاریخ لازم الاجرا است.
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