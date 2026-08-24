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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

واکنش چین به لفاظی‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران

واکنش چین به لفاظی‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران

وزارت خارجه چین به لفاظی های آمریکا در خصوص اعمال فشار اقتصادی شدید علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما تهدیدات آمریکا در خصوص اعمال تحریم ها علیه ایران را زیر نظر داریم.

این وزارت خانه تاکید کرد: چین هر اقدام ضروری و لازم را برای حمایت از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.

چین روز جمعه نیز اعلام کرد که تحریم‌ ها و فشارهای آمریکا مناقشه در غرب آسیا را حل نخواهد کرد؛ این اظهارات پس از آن بیان شد که واشنگتن اخیرا از کشورها از جمله پکن خواست تا به تلاش‌ ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران بپیوندند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت: تحریم و فشار به حل این مسئله کمکی نخواهد کرد.

وی سپس در ادامه افزود: چین از همه طرف‌ های ذی‌ربط می‌ خواهد تا مسئولانه رفتار کرده و مشکلات را تنها را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌ و فصل کنند.

کد مطلب 6925868

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
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      چین بزرگترین شریک تجاری ایران است!
    • حسین IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      یه ناوشون بزنین زمین تا آسمون تفاوت ایجاد میشه

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