به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه هفته دولت یادآور ایثار و جانفشانی خادمان فداکار و شهدای گرانقدری است که رسم خدمت و عزت را با خط سرخ خون بر صفحه تاریخ این سرزمین نقش زدند، اظهار کرد: سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت امسال در شرایطی فرا رسیده است که مردم در کورانِ جنگی نابرابر تا پای جان به پای ایران ایستادند و در برابر دشمن متجاوزی که دست به خون بیگناهان و کودکان شسته بود رسم شجاعت و سربلندی را فرو نگذاشتند و در هر صنف و سنگری که بودند جز به ایران نیندیشیدند.

بر اساس این گزارش، در ادامه متن پیام سبحانیان آمده است:

«این بار نیز، همچون همیشه تاریخ، صبوری، همدلی و از خودگذشتگی مردم پشتوانه‌ای بزرگ برای عبور از بحران ها و دشواری‌ها است. در این میان همراهی و مشارکت فعالان اقتصادی و مودیانی که با پرداخت مالیات و تامین درآمدهای پایدار دولت زمینه تداوم خدمت رسانی و خدمتگزاری به مردم و سازندگی ایران را فراهم می کنند، بیش از هر زمان دیگری ارزشمند است. نظام مالیاتی نیز که پیوسته مودیان و فعالان اقتصادی را به چشم شرکای راهبردی خود نگریسته و حمایت از آنها را پیش چشم داشته، از هیچ تلاشی برای همراهی با فعالان اقتصادی و مودیان فروگذار نکرده است.

اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور از اولین روزهای جنگ تا به امروز نشان می دهد این سازمان با همه توان و ظرفیت های قانونی پای کار مردم ایستاده است. علیرغم اینکه تامین درآمدهای مالیاتی اصلی ترین کارکرد مورد انتظار از سازمان امور مالیاتی است، این سازمان اما صیانت از فضای کسب و کار و رفع دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را بر هر هدف دیگری مقدم داشته است.

هفته دولت و روز کارمند فرصت مغتنمی است تا تلاش و همت مضاعف کارکنان نظام مالیاتی در مسیر اعتلای ایران عزیز ارج نهاده شود. دستاوردهای سازمان در همراهی با مردم و مودیان مرهون تلاش های شبانه روزی کارکنانی است که خدمتگزاری به مردم را فراتر از انجام یک وظیفه اداری و شغلی دنبال می کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای خدمتگزار انقلاب اسلامی، از همه همکاران خود در سازمان امور مالیاتی کشور که با همراهی مردم گام‌های بلندی برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته برداشته اند، تقدیر و تشکر می کنم.»