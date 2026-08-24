به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ورزشکاران این استان از سخت‌کوشی و تاب‌آوری بالایی برخوردارند و این ویژگی می‌تواند پشتوانه‌ای برای حضور موفق‌تر آنها در عرصه قهرمانی باشد.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان تلاش دارد با برنامه‌ریزی منسجم و با محوریت استانداران، روند توسعه ورزش در استان‌ها را دنبال کند و در سفرهای استانی نیز تلاش بر این است که مسئولان بیش از هر چیز مسائل و مشکلات موجود را از نزدیک بشنوند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در پشتیبانی از حوزه ورزش بیان کرد: احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر، ریاست کمیته ورزش مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و این کمیته می‌تواند در روند تخصیص اعتبارات ورزشی اثرگذار باشد.

دنیامالی ابراز امیدواری کرد نمایندگان چهارمحال و بختیاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، حمایت بیشتری از توسعه ورزش استان و کشور داشته باشند.

وی یکی از چالش‌های مهم ورزش چهارمحال و بختیاری را تأمین زمین برای اجرای طرح‌های ورزشی عنوان کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و باید احداث مجموعه‌های جدید برای ارتقای سرانه و زیرساخت‌های ورزشی استان در دستور کار قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ارتفاع استان از سطح دریا و توپوگرافی ویژه آن یک ظرفیت مهم محسوب می‌شود که باید برای توسعه رشته‌های قهرمانی و ایجاد شرایط مناسب برای ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرد.