به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، پیش از ظهر دوشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات پلیس رباط‌کریم در پنج ماه نخست سال اظهار کرد: کشفیات سرقت در شهرستان ۷۲ درصد افزایش یافته و همزمان میزان وقوع سرقت نیز ۱۰ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: در همین مدت دستگیری سارقان نیز ۴۶ درصد افزایش یافته و طرح‌های ویژه‌ای برای مقابله با چرخه سرقت، شناسایی مال‌خرها، ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات و توقیف خودروهای دارای ارکان مخدوش اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح‌های مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، جرایم اقتصادی، حاملان سلاح سرد، اراذل و اوباش و اخلالگران نظم عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته و بانک اطلاعاتی افراد دارای سابقه برای کنترل و برخورد مؤثرتر با آنان تکمیل شده است.

باباعلی با اشاره به کاهش جرایم خشن گفت: در پنج ماه نخست سال سرقت‌های خشن کاهش یافته و سرقت مسلحانه‌ای نیز در شهرستان رخ نداده است؛ همچنین وقوع قتل ۴۰ درصد و نزاع‌ها نیز کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: کشفیات انواع مواد مخدر با ۲۱۹ درصد افزایش به حدود ۳۸۷ کیلوگرم رسیده و دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیز ۸۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از افزایش حدود ۵۰ درصدی دستگیری معتادان و معرفی آنان به مراکز بازپروری خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با سلاح نیز ۱۵ قبضه سلاح گرم کشف شده است.

باباعلی درباره توقیف وسایل نقلیه دارای ارکان مخدوش اظهار کرد: توقیف خودروهای دارای ارکان مخدوش ۲۳ درصد و توقیف موتورسیکلت‌های دارای ارکان مخدوش ۱۸۲ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اشاره به وضعیت تصادفات خاطرنشان کرد: تصادفات فوتی ۴۴ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۲۴ درصد کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا گفت: ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده در پنج ماه نخست سال حدود پنج همت بوده است.

باباعلی همچنین از رسیدگی پلیس به ۳۳ هزار و ۵۲۱ مورد درخواست و تماس مردمی از طریق سامانه ۱۱۰ در پنج ماه نخست سال خبر داد و تأکید کرد: پلیس با ادامه طرح‌های پاکسازی پارک‌ها و برخورد با سارقان و مخلان نظم عمومی، اجازه قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی را به مجرمان نخواهد داد.