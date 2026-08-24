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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

باباعلی: کشفیات سرقت در رباط‌کریم ۷۲ درصد افزایش یافت

باباعلی: کشفیات سرقت در رباط‌کریم ۷۲ درصد افزایش یافت

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از افزایش ۷۲ درصدی کشفیات سرقت طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: وقوع سرقت در این شهرستان نیز ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، پیش از ظهر دوشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات پلیس رباط‌کریم در پنج ماه نخست سال اظهار کرد: کشفیات سرقت در شهرستان ۷۲ درصد افزایش یافته و همزمان میزان وقوع سرقت نیز ۱۰ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: در همین مدت دستگیری سارقان نیز ۴۶ درصد افزایش یافته و طرح‌های ویژه‌ای برای مقابله با چرخه سرقت، شناسایی مال‌خرها، ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات و توقیف خودروهای دارای ارکان مخدوش اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح‌های مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، جرایم اقتصادی، حاملان سلاح سرد، اراذل و اوباش و اخلالگران نظم عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته و بانک اطلاعاتی افراد دارای سابقه برای کنترل و برخورد مؤثرتر با آنان تکمیل شده است.

باباعلی با اشاره به کاهش جرایم خشن گفت: در پنج ماه نخست سال سرقت‌های خشن کاهش یافته و سرقت مسلحانه‌ای نیز در شهرستان رخ نداده است؛ همچنین وقوع قتل ۴۰ درصد و نزاع‌ها نیز کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم افزود: کشفیات انواع مواد مخدر با ۲۱۹ درصد افزایش به حدود ۳۸۷ کیلوگرم رسیده و دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیز ۸۳ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از افزایش حدود ۵۰ درصدی دستگیری معتادان و معرفی آنان به مراکز بازپروری خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با سلاح نیز ۱۵ قبضه سلاح گرم کشف شده است.

باباعلی درباره توقیف وسایل نقلیه دارای ارکان مخدوش اظهار کرد: توقیف خودروهای دارای ارکان مخدوش ۲۳ درصد و توقیف موتورسیکلت‌های دارای ارکان مخدوش ۱۸۲ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اشاره به وضعیت تصادفات خاطرنشان کرد: تصادفات فوتی ۴۴ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۲۴ درصد کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه جرایم اقتصادی و قاچاق کالا گفت: ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده در پنج ماه نخست سال حدود پنج همت بوده است.

باباعلی همچنین از رسیدگی پلیس به ۳۳ هزار و ۵۲۱ مورد درخواست و تماس مردمی از طریق سامانه ۱۱۰ در پنج ماه نخست سال خبر داد و تأکید کرد: پلیس با ادامه طرح‌های پاکسازی پارک‌ها و برخورد با سارقان و مخلان نظم عمومی، اجازه قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی را به مجرمان نخواهد داد.

کد مطلب 6925860

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