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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

انصاری: بخش عمده آلودگی نفتی سواحل قشم پاکسازی شده است

انصاری: بخش عمده آلودگی نفتی سواحل قشم پاکسازی شده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پاکسازی آلودگی نفتی سواحل قشم خبر داد.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت پاکسازی آلودگی نفتی سواحل قشم گفت: از ابتدای اجرای طرح، همکاران اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر دستگاه‌های استانی، عملیات پاکسازی را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: هفته گذشته نیز معاونت دریایی و یک تیم کارشناسی از ستاد سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری و بررسی روند اجرای عملیات به قشم اعزام شدند و اقدامات پاکسازی همچنان در حال انجام است.

انصاری با اشاره به پاکسازی بخش عمده‌ای از سواحل، به‌ویژه ساحل سوزا، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این مناطق پاکسازی شده و جمع‌آوری و جابه‌جایی بطری‌های پلاستیکی (PET) نیز در حال انجام است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: نمی‌توان در شرایط فعلی اعلام کرد که عملیات به‌طور کامل به پایان رسیده است؛ چراکه پاکسازی سواحل نیازمند تداوم، پایش و نظارت مستمر است.

وی خاطرنشان کرد: روند پاکسازی باید همچنان ادامه داشته باشد و دستگاه‌های مسئول، علاوه بر جمع‌آوری پسماندها، بر وضعیت سواحل نظارت و پایش مستمر داشته باشند.

کد مطلب 6924063
محدثه رمضانعلی

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