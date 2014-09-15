به گزارش خبرنگار مهر، محمد زنگی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شهرستان بم یکی از مهمترین قطب‌های تولید خرمای درجه یک محسوب می شود و بخش قابل توجهی از این محصول به بازارهای خارجی صادر می شود.

وی افزود: مهمترین محصول خرمای بم خرمای مضافتی است که از کیفیت بالایی برخوردار است و پیش‌بینی می‌کنیم از مجموع نخلستان‌های شهرستان در سال جاری 60 هزار تن محصول برداشت شود.

وی گفت: در شهرستان بم 9 هزار هکتار نخلستان وجود دارد و هزاران نفر در این وقت از سال به برداشت محصول اشتغال دارند.

زنگی ادامه داد: برداشت خرما از اواسط شهریورماه در بم آغاز و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

زنگی دلیل برداشت دیر هنگام خرما در بم را گل دهی دیر هنگام نخلها دانست و گفت: به کشاورزان توصیه می کنیم قبل از سرد شدن هوا محصول را برداشت کنند.

وی همچنین از کشاورزان خواست محصول خرما را به هیچ عنوان به دلالان و افراد سود جو نفروشند زیرا این کار موجب افت شدید قیمت محصول خواهد شد.