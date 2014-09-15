عربستان و هم دستانش از گروه تروریستی داعش حمایت مالی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اکرمی نیا معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور در معاونت مهندسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در جمع کارکنان پایور این معاونت پیرامون گروهک تروریستی داعش و خطرات آن برای اسلام به سخنرانی پرداخت.



وی در مورد تشکیل گروهک تروریستی داعش گفت: این گروهک با حمایت‌های مالی دولت عربستان و برخی از کشور‌های عربی و همچنین با آموزش‌های نظامی که در اردن فرا گرفته‌اند به جنگ با مردم و کشور سوریه پرداختند و بعد از نا‌امید شدن از پیروزی در این کشور ناگزیر به سمت عراق هجوم آوردند و متاسفانه با خیانت عده کثیری از نظامیان و مسئولان دولتی سومین استان پهناور این کشور بدون هیچ گونه مقاوتی به اشغال گروهک تروریستی داعش درآمد.



معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه تصریح کرد: عملکرد این گروهک در استان موصل به قدری غیر انسانی بود که به جزء ارتش عراق نیروهای مردمی بسیاری در این کشور جهت مقابله با این گروهک تکفیری اقدام به مبارزه کردند و هم اکنون به لحاظ شکست‌های پی‌در‌پی، حمایت کنندگان این گروهک تروریستی نیز از عواقب آتش این فتنه‌ای که در منطقه ایجاد کردند نگرانند و طولی نخواهد کشید که دامان خودشان را نیز فرا میگیرد.



سرهنگ اکرمی نیا در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر که این کشور‌ها به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافتند سعی می‌کنند تا به سرعت تغییر موضع داده تا افکار کشور‌های اسلامی را جهت تشکیل ائتلاف در مبارزه با این گروهک مجاب کنند.