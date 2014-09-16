به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کشاورزی شهرستان رودبار افزود: طی سال جاری جهاد کشاورزی با اقدام مناسب و به موقع توانسته آفت مگس زیتون را در باغات این شهرستان تا حد زیادی مهار کند.

وی همچنین از برگزاری 20 دوره کلاس آموزشی در رودبار خبر داد و اظهارداشت: کشاورزان در این کلاس ها روش های مبارزه با آفت مگس زیتون را فراگرفتند.

فرماندار شهرستان رودبار گفت: در این کلاس های آموزشی – ترویجی شش هزار نفر کشاورز حضور فعال داشته اند.

وی در ادامه از توزیع 266 هزار کارت زرد و دو هزار و 500 لیتر پروتئین در بین باغداران رودباری خبر داد و افزود: امسال برای مبارزه با آفت مگس زیتون در شهرستان 250 میلیون تومان هزینه شده است.

احمدی از راه اندازی 20 ایستگاه پیش آگاهی در سطحی معادل شش هزار هکتار باغ زیتون در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: رودبار با تولید سالانه 15 هزار تن زیتون قطب سوم تولید این محصول در کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی رودبار نیز در این نشست از وجود شش هزار و 270 هکتار باغ زیتون بارور در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر 14 هزار باغدار رودباری از این طریق امرار معاش می کنند.

مسلم طوفان شمامی افزود: پیش بینی می شود با احتساب افزایش 20 درصدی محصول، امسال بین 14 هزار و 500 تا 15 هزار و 500 تن زیتون به ارزش اقتصادی 60 میلیارد تومان در این شهرستان برداشت شود.

وی در ادامه از تمامی کشاورزان خواست نسبت به برداشت زیتون خود سریعتر اقدام کنند چون با شروع فصل سرد سال فعالیت آفت مگس زیتون افزایش یافته و محصول زیتون دچار خسارت خواهد شد.