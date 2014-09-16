جن ساکی پس از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در خصوص درخواست آمریکا از ایران برای حضور در ائتلاف ضد داعش، در توئیتر خود نوشت: این چیز پنهانی نیست که ما برای مبارزه علیه داعش در عراق با ایران گفتگو کردیم و این مسئله در حاشیه مذاکرات هسته ای صورت گرفته است.