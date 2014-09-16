به گزارش خبرگزاری مهر، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: کشورش با ایران برای مبارزه علیه داعش گفتگو کرده است.
جن ساکی پس از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در خصوص درخواست آمریکا از ایران برای حضور در ائتلاف ضد داعش، در توئیتر خود نوشت: این چیز پنهانی نیست که ما برای مبارزه علیه داعش در عراق با ایران گفتگو کردیم و این مسئله در حاشیه مذاکرات هسته ای صورت گرفته است.
این سخنان در حالی از سوی یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است که تا پیش از این مقامات آمریکایی ادعا می کردند که هیچ تماسی با ایران در زمینه مبارزه با داعش نداشته اند و اصولا نیازی هم به همراهی ایران ندارند.
در همین زمینه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری در عراق با رد همکاری نظامی تهران و واشنگتن علیه داعش گفته بود: ما قصد همکاری در این زمینه را نداریم.
همچنین جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود: آمریکا هیچ هماهنگی نظامی یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ایران علیه داعش انجام نمیدهد و نخواهد کرد.
ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در گفتگو با برنامه الحدث الیوم اعلام کرده بود: برای عملیات نظامی علیه تروریستهای داعش با ایران همکاری مستقیم نداریم.
گفتنی است روز گذشته رهبر معظم انقلاب پیش از ترخیص از بیمارستان در سخنان مهمی با پرده برداشتن از درخواست های امریکا در سطوح مختلف جهت همکاری علیه داعش، ائتلاف شکل گرفته را پوچ و جهت دار خواندند.
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