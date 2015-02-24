مذاکرات سازنده بود/ گفتگوهای هفته آتی در سطح مدیران سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا، «جن ساکی» که در هفته گذشته به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید انتخاب شده در پاسخ به سوالی در خصوص دور آتی مذاکرات ایران و ۱+۵، و اینکه آیا «جان کری» وزیر امور خارجه ایالات متحده، در آن حضور خواهد یافت یا خیر گفت: ما پیشرفت هایی داشته ایم و معتقدم که که همکارانم در این مورد به خبرنگاران اطلاعاتی را داده اند. ما در حال برنامه ریزی برای دیدار در سطح مدیران سیاسی هستیم. این دیدارها از دوشنبه هفته آتی آغاز می شوند. مطمئنا وزیر امور خارجه آمریکا می تواند در بخشی از این مذاکرات حضور پیدا کند. در این رابطه من حرف بیشتری ندارم که بزنم گفتگوهایی که انجام شد سازنده بودند و کارهای زیادی وجود دارد و روشن است که من به شما نخواهم گفت ما هم اکنون در چه نقطه ای ایستاده ایم.

سوال : چرا در این رابطه چیزی نمی گوئید؟

ساکی: زیرا همانطور که می دانید ما می خوهیم به خاطر حفظ روند پیشرفت گفتگوها این مذاکرات محرمانه بماند.

سوال: حتی مردم آمریکا نیز نباید درباره آن چیزی بدانند؟ کنگره هم نباید بداند؟ و حتی از اسرائیل هم باید مخفی نگه داشته شود؟

ساکی: همانطور که می دانید ما هم کنگره و هم اسرائیل را در جریان قرار می دهیم.

سوال: اما به نظر می رسد اینطور نیست.

ساکی : ما کاملا آنها را در جریان قرار می دهیم.

سوال: آیا شما با این موضوع موافقید که اطلاعات ارائه شده از سوی شما به کنگره و اسرائیل کافی نبوده اند؟

ساکی: فکر می کنم این بستگی به موضوعی دارد که درباره آن صحیت می کنید.

به گزارش مهر، پرسش بعدی که از ساکی مطرح شد درباره گزارش روز گذشته آسوشیتدپرس در مورد «ترسیم خطوط توافق هسته ای» از سوی ایران و امریکا و همچنین توافق مرحله ای بود که ساکی در پاسخ گفت:

من نمی توانم اطلاعات بیشتری به شما بدهم زیرا ما همیشه گفته ایم که قصد نداریم بصورت عمومی و طوری که همه مطلع باشند گفتگو کنیم و من هم قصد ندارم که این سیاست را هم اکنون تغییر دهم.

ساکی در ادامه درباره پرسشی در خصوص سطح غنی سازی در ایران گفت: مطمئنا غنی سازی یکی از مواردی است که در مذاکرات مطرح بوده است. من نمی خواهم درباره جرئیات آن صحبت کنم.

سوال بعدی که در این نشست خبری از ساکی مطرح شد درباره گزارش روز گذشتبه برخی رسانه ها در خصوص پیشنهاد جدید روسیه به ایران در خصوص سامانه موشکی آنتی ۲۵۰۰ بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا از تصمیم مسکو برای لغو تحویل «سامانه اس ۳۰۰» استقبال می کند اما با فروش سامانه آنتی ۲۵۰۰ به ایران هم مخالف است.

وی در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت: خوب، ما این گزارش‌ها، همان گزارشی که در موردش صحبت می‌کنید را دیده‌ایم. همانطور که خودتان هم اشاره کردید، این‌ ها فعلا گزارش هستند و هیچ‌ یک از طرفین آن را تائید نکرده‌ اند، اما به محض آنکه جزئیات بیشتری به دست آوردیم، قطعا آن را در سطح مناسبی که لازم است، مطرح می‌کنیم. اگر گزارش‌ها مبنی بر اینکه روسیه تصمیم گرفته سامانه S-۳۰۰ به ایران نفروشد، صحیح باشد، ما قطعا از آن استقبال می‌کنیم، اما ما در عین حال مخالفت مشابهی هم با فروش سامانه Antey-۲۵۰۰ به ایران داریم. بنابراین، منتظر می‌مانیم تا جزئیات بیشتری مشخص شود، آنوقت در این رابطه نظر می‌دهیم.