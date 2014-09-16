قنبر فراهانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در ساعت 9:10 دقیقه 24 شهریور گزارش حادثه واژگونی از طریق تماس های مردمی به مرکز اورژانس اراک داده شد، افزود: واحدهای امدادی اورژانس 115 به منظور امدادرسانی فوری به مصدومین به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تکنسین های اورژانس اراک بر بالین شش مصدوم سانحه روستای مرزیجران حاضر شدند گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری رانا در جاده روستای مرزیجران در استان مرکزی شش نفر دچار مصدومیت شدند که با امدادرسانی اورژانس 115 به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی استان مرکزی ادامه داد: تکنسین های اورژانس بعد از رسیدن بر بالین مصدومین، خدمات امدادی اورژانس پیش بیمارستانی را به حادثه دیدگان ارائه کردند.

فراهانی اضافه کرد: مصدومین به منظور دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.

وی همچنین از حضور تکنسین های اورژانس اراک بر بالین پنج مصدوم سانحه برخورد پیکان وانت و نیسان خبر داد و تصریح کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پیکان وانت و نیسان در انتهای خیابان امام پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی اظهار کرد: ساعت 21:15 دقیقه 24 شهریور در اثر توقف یک دستگاه خودروی نیسان در وسط خیابان و به دنبال آن برخورد یک دستگاه خودروی پیکان وانت از عقب به نیسان پنج مصدوم بر جای گذاشت.

فراهانی ادامه داد: با حضور تکنسین های اورژانس 115 و تیم های امدادی بعد از ارائه خدمات فوریتی، مصدومان حادثه را به بیمارستان حضرت ولی عصر ( عج) منتقل کردند.