به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ترخيص مقام معظم رهبري از بيمارستان دكتر عليرضا زالي طي نامه اي به نمايندگي از جامعه پزشكي از ابراز لطف معظم له نسبت به جامعه گرانسنگ پزشكي كشور سپاسگزاري كرد.

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته)

با اهدای سلام و تحیات

خدای بزرگ را سپاسگزاریم که وجود مبارک حضرت‌عالی به برکت دعای صالحان و برگزیدگان و عموم ملت ایران و سخت‌کوشی تیم مبرز پزشکی لباس عافیت پوشیده است.

درد اگر باشد یکی، دارو یکی است جان فدای آن که درد او یکی است

گر کسی را از تو دردی شد نصیب هم سرانجامش تو گردیدی طبیب

جامعه پزشکی کشور همراه با مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خداوند بزرگ را به پاس حفظ این موهبت الهی شکرگزار است و بر خود می‌بالد که توانسته است با خدمتی شایسته رضایت آن رهبر فرزانه را فراهم و در مقابل عموم هم میهنان سربلند و سرافراز باشد. بیانات ارزشمند و محبت‌آمیز حضرتعالی نسبت به جامعه پزشکی کشور، بی‌شک سند وثیق افتخارآمیز و نقطه قوت امیدبخشی برای تعالی این جامعه سپیدپوش خدوم تلقی خواهد شد.

فضای جامعه پزشکی معطر به وجود بزرگ مردان و زنان گمنام و آراسته به فضائلی‌ است که تفاخرات دنیوی در مقابل روح بلند آنان سر تعظیم و ستایش فرو می‌آورد و آنان افتخار خدمت به محرومین و دردمندان را بر هیچ موقعیتی برتری نداده‌اند. بازخوانی پیشینه افتخارآمیز و حضور حماسی پزشکان در سال‌های دفاع مقدس فصل درخشان دیگری است در هم‌آوایی آحاد جامعه پزشکی با زمزمه سرود بلند ایستادگی و آرمان‌خواهی ملت سرافراز ایران.

به نمایندگی از جامعه بزرگ پزشکی کشور از محضر مبارک حضرت‌عالی به پاس توجه و بذل عنایت خاصه به گروه پزشکی و به فرمایش آن بزرگوار "ثروت عظیم انسانی در بخش سلامت" سپاسگزاری نموده، امیدوارم همواره جامعه پزشکی با افزایش علم، دانش و مهارت در رفع آلام مردم مؤمن و انقلابی ایران موفق و سربلند بوده، خدمتشان مرضی یگانه قادر متعال قرار گیرد.