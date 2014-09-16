به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم سینمایی «خانوم» به کارگردانی و تهیه کنندگی تینا پاکروان فردا چهارشنبه 26 شهریور ماه با حضور عوامل این فیلم در پردیس سینمایی آزادی آغاز می شود.

این مراسم قرار است ساعت 21:30 با حضور عوامل این فیلم از جمله کارگردان و بازیگران فیلم در سینما آزادی برگزار شود و سپس در کنار مردم فیلم را به تماشا بنشینند.

همچنین اولین نمایش «خانوم» در پردیس هویزه مشهد پنجشنبه 27 شهریور ماه با حضور اشکان خطیبی اکران می شود.

از جمله عوامل این فیلم سینمایی می توان به فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده: تینا پاکروان، مدیر تولید: مهدی چراغی، دستيار كارگردان و برنامه ریز: سامان خادم، دستیار دوم کارگردان: کریم امینی، منشی صحنه: سحر عقیقی، مدير فيلم‌برداری: تورج اصلانی، فیلمبردار :حسن اصلانی، آهنگساز: کارن همایون‌فر، آیدا اورنگ مشاور رسانه‌ای اشاره کرد.

امین حیایی، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، اندیشه فولادوند، پانته‌آ پناهی‌ها، نقی سیف جمالی، حمیرا اعظمی، سوگل خالقی، مجتبی طهماسبی بازیگران خردسال: کیمیا حسینی، مانی مصلحی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.