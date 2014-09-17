عرفان نظرآهاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کلاسهایی با عنوان «شرح غزلیات شمس» خبر داد و افزود: این کلاسها در موسسه بهاران برگزار میشود و ما در هر جلسه، 2 یا 3 غزل از غزلهای مولانا را از زوایای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار میدهیم.
او همچنین در حال برگزاری کلاسهایی با عنوان درمانی است. به گفته شاعر مجموعه «چای با طعم خدا»، افراد مختلفی با گروههای سنی و تحصیلات متفاوت در این کلاسها شرکت کردهاند از نوجوانها تا افراد مسن. از بچههای دبیرستانی تا کسانی که فوق لیسانس و دکترا دارند؛ چرا که مولانا و آموزههای آن به گروه و سن خاصی تعلق ندارد هرکس میتواند به اندازه درک و دریافت خود از مولانا بهره ببرد.
به گفته نظرآهاریU لازم است آموزههای مولانا برای نسل نوجوان و جوان امروز، جنبه کاربردی پیدا کند. نسل جوان، مولانا را آنگونه که باید و شاید نمیشناسد و این بر عهده ماست که بهگونهای با نوجوان و جوان امروز از این شاعر بگوییم که چهره خود را در شعرها و قصههای مولانا ببیند.
نویسنده «در سینهات نهنگی میتپد» با اشاره به اینکه آدمهای امروزی از معنا فاصله گرفتهاند، گفت: بیمعنایی، بزرگترین معضل دنیای امروز است؛ دنیایی که به شدت از مفهوم تهی شده و بزرگی چون مولانا به دردها و رنجهای ما معنی میدهد و با یک تعریف عاشقانه از جهان به ما کمک میکند تا بردباری خود را افزایش دهیم و با آدمها تعامل بیشتر و بهتری داشته باشیم.
