خانه دومی که این روزها رونق ندارد/ مدارس دولتی در حال فراموش شدن

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش یکی از سازمان های بزرگ اجتماعی است که رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سایه این نهاد تاثیرگذار میسر می شود و بعد از نهاد خانواده بیشترین تاثیر را روی جامعه دارد.

همچنین آموزش و پرورش فرصتی فراهم می آورد تا افراد استعدادهای خود را پرورش داده و به انسان هایی بالنده، متعادل و رشد یافته تبدیل شوند.

اهمیت و تاثیر آموزش و پرورش بر جامعه تا آنجا است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینباره تاکید می کنند که اگر کشوری بخواهد به عزت مادی، سعادت معنوی، سیطره سیاسی، پیشروی علمی آبادانی زندگی دنیا و هر آرزوی دیگر دست پیدا کند باید به آموزش و پرورش به عنوان یک کار بنیادی و مقدماتی لازم بپردازد چون همه این کارها نیروی انسانی احتیاج دارد و تربیت نیروی انسانی هم در آموزش و پرورش انجام می شود.

با توجه به قرار گرفتن در آستانه شروع سال تحصیلی جدید طرح چالش ها و مشکلات این حوزه افق روشنی را پیش روی تصمیم گیران و متولیان قرار می دهد تا از این طریق زمینه رفع مشکلات آموزش و پرورش لرستان فراهم شود و دانش آموزان مهری پر از مهر و نشاط را تجربه کنند.

مدارس دولتی در حال فراموش شدن هستند

یکی از مدیران مدارس ناحیه یک شهرستان خرم آباد در گفتگو با مهر از کمبود شدید سرانه مدارس دولتی گلایه کرد و گفت: بودجه مدارس استان به حدی کم است که کفاف تهیه ماژیک وایت برد را هم نمی دهد و بسیاری از مدیران برای شروع سال تحصیلی با مشکلات زیادی مواجه هستند.

اردشیری اظهار داشت: طبقه بندی کردن مدارس به صورت هئیت امنایی هزینه های زیادی هم برای آموزش و پرورش، هم برای دانش آموزان و هم برای اولیاء ایجاد کرده است و در کنار این عوامل مدارس دولتی نیز در حال فراموش شدن هستند.

وی افزود: مدارس دولتی نیز بایستی در کنار مدارس هئیت امنایی تقویت شوند و لازم است آزمایشگاه ها و کتابخانه های مدارس دولتی تجهیز شوند.

استفاده از نیروهای غیر متخصص به آموزش و پرورش لطمه می زند

این مدیر مدرسه هوشمند کردن مدارس را امری خوب و مثبت دانست و بیان داشت: مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در اقدامی مناسب در حال هوشمند سازی مدارس استان هستند و اعتبارات لازم در این زمینه را از استانداری می گیرند ولی استانداری سقف اعتبارات تعیین شده را در اختیار آموزش و پرورش قرار نداده است.

اردشیری گفت: اجرای طرح هوشمند سازی مدارس بایستی از مقطع ابتدایی و یا دوره اول متوسطه آغاز شود تا اثر آن در دوره متوسطه دوم مشاهده شود.

این مدیر مدرسه از مسئولان امر خواست طرحی را برای بکارگیری نیروهای آموزشی از طریق دانشگاه فرهنگیان ارائه دهد تا در شورای آموزش و پرورش تصویب شود چرا که معتقد است استفاده از نیروهای غیر متخصص به آموزش و پرورش لطمه وارد خواهند کرد.

اردشیری بیان داشت: در مدارس هئیت امنایی و مدارس استعدادهای درخشان برای سختی کار به کارکنان درصدی تعلق می گیرد ولی این امکان برای کارکنان مدارس دولتی وجود ندارد لذا انتظار داریم ترتیبی داده شود که این موضوع در اساسنامه تعریف شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشنامه های ابلاغی به مدارس نیامده است

یکی دیگر از مدیران مدارس ناحیه یک خرم آباد نیز در این رابطه به مهر گفت: کیفیت آموزشی در کنار مولفه های امید به زندگی نشان می دهد آموزش و پرورش کشور در مسیر درستی برای رسیدن به توسعه پایدار قرار گرفته است.

نظری اظهار داشت: یکی از سیاست های وزیر آموزش و پرورش بر واگذاری گام به گام آموزش و پرورش به بخش های غیر دولتی است لذا بایستی از این فضای به وجود آمده استفاده کرد چرا که حضور بخش خصوصی هم باعث بهبود وضعیت آموزشی و هم باعث افزایش مشارکت در آموزش و پرورش خواهد شد.

وی در اینباره افزود: از آنجا که بودجه آموزش و پرورش کفاف انجام برنامه های کیفیت بخشی را نمی دهد لذا حضور بخش غیر دولتی در این عرصه لازم بوده تا این بخش عصای دست مدیران آموزشگاه ها باشد و این در حالی است که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش نامه های ابلاغی به مدارس نیامده است.

کمبودهای مالی و سرانه در مدارس دولتی

این مدیر مدرسه نیز از کمبودهای مالی و سرانه در مدارس دولتی شکایت کرد و بیان داشت: طی دو سال اخیر با کمبودهای مالی مدارس دولتی مواجه بوده ایم به طوریکه در آستانه ماه مهر خیلی از مدیران مدارس استان برای اجرای پروژه مهر از جیب خود دارند هزینه می کنند لذا از مقام عالی وزارت می خواهیم هزینه ای برای اجرای این طرح در اختیار مدارس دولتی قرار دهد.

نظری اضافه کرد: کمبود تجهیزات و امکانات به خصوص در مدارس دولتی و روستایی مشاهده می شود به طوریکه بسیاری از مدارس روستایی تخریبی هستند.

این مدیر مدرسه خرم آبادی ادامه داد: همچنین بسیاری از هنرستان ها فرسوده بوده و دارای مشکلاتی از نظر تجهیزات هستند بنابراین انتظار می رود برای تعمیر و تجهیز مدارس توجه خاصی به استان لرستان صورت گیرد.

وی ضعف روحیه جستجوگری، کمبود سرمایه گذاری در برنامه های تحقیقاتی آموزش و پرورش، کمبود دستمزد فرهنگیان، کم توجهی به خرد جمعی و غلبه خرد فردی، کمبود نشریات و خبرنامه های علمی و فقدان انجمن های علمی فعال را از دیگر مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان دانست.

نطری گفت: با استخدام نیروهای تخصصی به جای نیروهای غیر تخصصی می توان انگیزه همکاران را برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و... تقویت کرد.

انتخاب مدیران بر اساس شاخص های علمی و پژوهشی صورت گیرد

این مدیر مدرسه پیشنهاداتی را مطرح کرد و افزود: احساس می شود فرم های ارزشیابی عملکرد همچون گذشته دیگر کارایی ندارند لذا پیشنهاد می شود در این خصوص بازنگری صورت گرفته و کمیته ای تشکیل شود که این فرم ها کارایی خود را بدست آورند تا این امر انگیزه معلمان را برای عملکرد مطلوب تر بالا ببرد.

نظری عنوان کرد: پیشنهاد می شود انتخاب مدیران بر اساس شاخص های علمی و پژوهشی صورت گیرد چرا که این مدیران پژوهش محور هستند که می توانند در آموزش و پرورش تحول ایجاد کنند.

وی گفت: از آنجاییکه خانم ها بیشترین اعضای آموزش و پرورش را تشکیل می دهند انتظار می رود که از ظرفیت آن ها برای پست های مدیریتی بیشتر استفاده شود.

ضرورت تک شیفته کردن تمامی مدارس

یکی از مدیران مدارس ناحیه دو خرم آباد نیز در این رابطه به مهر گفت: ساماندهی بهینه نیروی انسانی در مدارس یکی از انتظارات مدیران است چرا که در برخی مقاطع با این مشکل مواجه هستیم.

پاپی اظهار داشت: احداث اردوگاه های دانش آموزی بیشتر و همچنین تجهیز اردوگاه های موجود یکی از ضروریات است که بایستی به این بخش توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: تک شیفته کردن تمامی مدارس، افزایش ظرفیت رشته تجربی با توجه به بالا بودن تقاضا در این رشته، توجه به معیشت و رفاه معلمان، اضافه کردن درس قرآن به دروس متوسطه، اختصاص امتیازاتی به فرزندان فرهنگیان و فعال شدن مجدد بیمه طلایی از جمله انتظاراتی هستند که بایستی به آن ها رسیدگی شود.

60 درصد مدارس لرستان فرسوده است

اسکندر قنبری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دوره و چگنی نیز در این رابطه به مهر گفت: با توجه به سند تحول بنیادی در رابطه با استفاده از نیروهای متخصص در آموزش و پرورش ولی متاسفانه در بحث هنر و انتخاب معلم هنر همچنان مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: هنوز هنر و رشته هنر در آموزش و پرورش جای خود را پیدا نکرده است بطوریکه وجود دبیر هنر متخصص در سطح مدارس کم بوده و درس هنر در مدارس ساعت پر کن است.

اسداله عباس زاده سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد نسبت به وجود مدارس فرسوده در استان هشدار داد و اظهار داشت: بیش از 60 درصد مدارس استان فرسوده و تخریبی هستند که این وضع هشداری برای آینده است.

جمشید ابوالفتحی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بروجرد نیز عنوان کرد: مدیران در اداره مدارس دولتی و با توجه به کم بضاعت بودن خانواده های دانش آموزان این مدارس با مشکلات جدی مواجه هستند لذا لازم است سرانه دانش آموزی برای مدارس دولتی لحاظ شود.