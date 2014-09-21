رکوردهای تازه بنزینی در روزهای پایانی تابستان/ بنزین 1000 تومانی حریف مصرف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی فصل تابستانی و اوج گیری مسافرت های برون شهری متوسط مصرف بنزین ایران یک بار دیگر رکورد زد تا عملا افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم منجر به توقف رشد مصرف بنزین در کشور نشود.



آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می دهد متوسط مصرف بنزین کشور در سه روز پایانی هفته گذشته (منتهی به 28 شهریور) به 85 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



از این رو در سه روز پایانی هفته گذشته در مجموع بیش از 255 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که متوسط مصرف بنزین در این سه روز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روزانه بالغ بر هشت میلیون لیتر افزایش یافته است.



بیشترین میزان مصرف در سه روز پایانی هفته گذشته با 80میلیون و 300 هزار لیتر به روز پنجشنبه ( 27 شهریورماه) مربوط می شود، در روزهای چهارشنبه 26 شهریور و جمعه 28 شهریور نیز به ترتیب 77.2 میلیون لیتر و 67.6 میلیون لیتر بنزین مصرف شد.



از سوی دیگر آمارهای کلی ارائه شده توسط مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که جهش متوسط مصرف بنزین تنها در سه روز پایانی هفته گذشته به وقوع نپیوسته است و از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف بنزین رشدی نزدیک به سه درصدی را تجربه کرده است.



بر این اساس مصرف بنزین کل کشور در 181 روز نخست امسال با حدود سه درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از 12.7 میلیارد لیتر (میانگین 70.3 میلیون لیتر در روز) رسید.



حسین آقایان مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در طول 6 ماهه نخست سال جاری در مجموع روزانه بیش از70 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است، گفت: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 68.5 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.پ



مصرف بنزین در حالی در طول نیمه نخست سال جاری و با وجود عرضه بنزین 1000 تومانی افزایش یافته است که حجم واردات این فرآورده پرطرفدار نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته است.



مطابق با برآوردهای انجام گرفته در شرکت ملی پالایش و پخش نفتی قرار بود در طول سال جاری به طور متوسط روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شود اما با وجود جهش مصرف، حجم واردات به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسیده است.



عباس کاظمی معاون وزیر نفت در گفتگو ب مهر یکی از دلایل کاهش حجم واردات بنزین را تکمیل طرح‌های جدید بنزین سازی در پالایشگاه‌های نفت اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از طرح‌های بنزین سازی در پالایشگاه های نفت اصفهان، آبادان و بندرعباس ظرفیت تولید بنزین ایرتن از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور می کند.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با اشاره به پیشرفت 75 درصدی طرح پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، تاکید کرده است: فاز نخست این طرح سال آینده به بهره برداری می‌رسد که منجر به خودکفایی کشور از واردات بنزین خواهد شد.